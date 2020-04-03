Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациент...
Почему именно Италия: Тайна "странных смертей" раскрыта
"В страшном сне представить не могу, чтобы Шойгу так поступил": Баране...
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о &quo...
Главная / В России

Владимир Путин: Закрывать предприятия под одну гребенку по всей стране – нецелесообразно

03 апреля 2020, 17:00  •  15 • В России

- Включено? Меня видно? Слышно? - так Владимир Путин начал Совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Впервые в истории оно проходило в формате телеконференции. После того, как президент решил, что мероприятия с большим количеством участников он будет проводить «по удаленке», это был первый опыт такого уровня. Дмитрию Пескову даже пришлось успокаивать журналистов, что для телеконференции используется не интернет, а закрытые линии связи. А значит, безопасности разговора ничто не угрожает.

- Вы знаете, что в стране в соответствии с моим указом до конца апреля продлены особые меры предосторожности, это необходимо, для того чтобы удержать распространение коронавирусной инфекции, - начал Путин, обращаясь к своим собеседникам в квадратиках в телевизоре. - Так считают специалисты, мы, безусловно, прислушиваемся и будем прислушиваться к их мнению. Всю работу будем строить исходя именно из этого, обеспечивая главный приоритет – жизнь и здоровье граждан России.

Президент напомнил, что сейчас ответственность за баланс мер по борьбе с эпидемией и поддержку попавшей в трудную ситуацию экономики лежит на региональных властях.

- Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны – нецелесообразно, - заявил глава государства. - Сегодня только разговаривал с несколькими руководителями регионов, выяснял обстановку на местах. Для примера, в республике Алтай не зарегистрировано, слава Богу, пока ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Спрашивается: что ж там, директивно из Москвы закрывать все учреждения и предприятия?

В каждом случае решение должны принимать те, кто находится на местах.

- У нас много малых населенных пунктов, поселков городского типа, просто деревень и поселков, маленьких городов. Везде разная ситуация. Экономика и так находится в сложном положении. Поэтому каких-то общих директивных указаний, которые подрывают экономическую деятельность, давать не следует, - сказал Путин. - Мы, уверен, пошли по абсолютно правильному пути. Но нужно оказать помощь и федеральным органам власти, и региональным властям, и муниципальным, прежде всего в налаживании этого взаимодействия между ними.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



15
Источник
Похожие новости
03 апреля 2020, 11:00
«Это только на словах»: В Крыму оценили желание Украины закрыть въезд россиянам, посещавшим полуостров
03 апреля 2020, 00:30
«БПЛА уже показали свою эффективность»: как Россия усиливает беспилотную авиацию
03 апреля 2020, 14:00
В украинский город на карантине не могут привезти лекарства и продукты: Коммерсанты закрыли единственную газовую заправку
03 апреля 2020, 12:30
Зафиксирован в новых регионах: в России обнаружили ещё 601 случай заражения коронавирусом
03 апреля 2020, 15:00
Мишустин не исключил худшего сценария по коронавирусу
03 апреля 2020, 02:00
Домашняя весна
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 марта 2020, 02:35
"Продуцируются в носу и горле": Вирусологи предупредили о сотнях тысяч скрытых носителей коронавируса
30 марта 2020, 13:35
"Отблагодарили": После хамства ЕС китайская компания Huawei сворачивает помощь Европе
28 марта 2020, 14:35
Серпом по украинству. По ком звонит Гадёныш?
02 апреля 2020, 11:35
"Люди издевались над русскими", а теперь - наоборот: Рожин показал изнанку жизни в США
30 марта 2020, 00:35
"Меня не послушают": Бежавший в США депутат заныл из-за местных чиновников
02 апреля 2020, 09:35
Украина перехитрила МВФ
28 марта 2020, 02:35
Лукашенко поддержал "людоедские" слова Трампа и "плюнул в спину" России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.