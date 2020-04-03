Владимир Путин: Закрывать предприятия под одну гребенку по всей стране – нецелесообразно

- Включено? Меня видно? Слышно? - так Владимир Путин начал Совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Впервые в истории оно проходило в формате телеконференции. После того, как президент решил, что мероприятия с большим количеством участников он будет проводить «по удаленке», это был первый опыт такого уровня. Дмитрию Пескову даже пришлось успокаивать журналистов, что для телеконференции используется не интернет, а закрытые линии связи. А значит, безопасности разговора ничто не угрожает.

- Вы знаете, что в стране в соответствии с моим указом до конца апреля продлены особые меры предосторожности, это необходимо, для того чтобы удержать распространение коронавирусной инфекции, - начал Путин, обращаясь к своим собеседникам в квадратиках в телевизоре. - Так считают специалисты, мы, безусловно, прислушиваемся и будем прислушиваться к их мнению. Всю работу будем строить исходя именно из этого, обеспечивая главный приоритет – жизнь и здоровье граждан России.

Президент напомнил, что сейчас ответственность за баланс мер по борьбе с эпидемией и поддержку попавшей в трудную ситуацию экономики лежит на региональных властях.

- Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны – нецелесообразно, - заявил глава государства. - Сегодня только разговаривал с несколькими руководителями регионов, выяснял обстановку на местах. Для примера, в республике Алтай не зарегистрировано, слава Богу, пока ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Спрашивается: что ж там, директивно из Москвы закрывать все учреждения и предприятия?

В каждом случае решение должны принимать те, кто находится на местах.

- У нас много малых населенных пунктов, поселков городского типа, просто деревень и поселков, маленьких городов. Везде разная ситуация. Экономика и так находится в сложном положении. Поэтому каких-то общих директивных указаний, которые подрывают экономическую деятельность, давать не следует, - сказал Путин. - Мы, уверен, пошли по абсолютно правильному пути. Но нужно оказать помощь и федеральным органам власти, и региональным властям, и муниципальным, прежде всего в налаживании этого взаимодействия между ними.

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