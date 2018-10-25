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Владимир Путин: За девять месяцев ФСБ предотвратила 15 терактов

25 октября 2018, 18:54  •  71 • В России

Владимир Путин принял в Георгиевском зале Кремля офицеров, назначенных на высшие командные должности. В своей речи президент не просто подчеркнул важность успехов вооруженных сил России и специальных служб, но и привел тому веские подтверждения.

- За девять месяцев этого года сотрудниками ФСБ предотвращено 26 преступлений террористической направленности, из них – 15 терактов, - сказал Путин. - За этими показателями – спасённые жизни наших людей. Необходимо и дальше действовать столь же решительно и эффективно.

Глава государства высоко оценил развитие вооруженных сил России, но еще раз отметил, что они нужны стране для защиты собственного суверенитета.

- Вновь повторю: Россия никому не угрожает, - сказал Путин. - Мы строго соблюдаем принятые на себя обязательства в сфере международной безопасности и контроля за вооружением. При этом наш долг – сделать всё необходимое для надёжной защиты Родины от любых потенциальных угроз. Поэтому будем и дальше модернизировать армию и флот.

Президент поручил СВР, чтобы "информация о глобальных и региональных вызовах, о ситуации в горячих точках мира должна быть как можно более полной, достоверной и своевременной", поблагодарил МВД за работу во время чемпионата мира по футболу, а Нацгвардия получила распоряжение "серьёзно усилить контроль в сфере оборота оружия".

- С 1 октября 2019 года денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц увеличится на 4,3 процента, а военные пенсии также с 1 октября будущего года будут дополнительно проиндексированы ещё на 2 процента, - сказал Путин. - Таким образом, общий рост военных пенсий составит 6,3 процента. Поручаю правительству предусмотреть в проекте федерального бюджета на 2019–2021 годы соответствующие ресурсы, а парламентариев – поддержать необходимые поправки.

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