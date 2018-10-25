Владимир Путин: За 6 лет на нацпроекты будет направлено 28 триллионов рублей. Это просто астрономическая цифра!

Когда Владимир Путин начал вступительную речь на Заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, на Спасской башне было уже почти девять вечера. А когда произносил заключительное слово - половина одиннадцатого. Так что если завтра западные газеты выйдут с заголовком "В Кремле собираются по ночам, чтобы думать о будущем России", то будут не так уж и не правы.

Конечно, никто не планировал назначать Совет по нацпроектам на такое время, но переговоры с премьером Италии затянулись, а откладывать на завтра такое важное дело - как минимум, плохой знак.

- В предстоящие годы мы должны совершить настоящий прорыв в экономике, инфраструктуре, технологиях, науке и социальной сфере, - сразу обозначил объем задач Путин. - Прежде всего чтобы обеспечить благополучие и новое качество жизни граждан России, укрепить конкурентоспособность страны, добиться лидерства в тех сферах, которые определят будущее и России, и всего мира. Это без всякого преувеличения исторические задачи.

За прошедшие с Майского указа полгода были составлены детальные планы каждого из нацпроектов - с целевыми показателями и практическими механизмами их достижения и объемами финансирования. Путин обратил внимание, что проекты именно национальные, что предполагает "консолидацию усилий всех уровней и ветвей власти, представителей гражданского общества и, конечно же, бизнеса".

- Обязательным является активное участие в проектах развития госкомпаний, - напомнил он еще об одном участнике. - Именно для таких целей они и создавались в конечном итоге. В этой связи все мы ждем от руководителей ВЭБа, «Газпрома», «Ростеха», «Ростелекома», «Роснефти», «Росатома», других структур с госучастием проработанных предложений по финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы и проекты прорыва.

Президент призвал привлекать к реализации планов развития частный бизнес.

- Речь идет не о том, чтобы заставить его вкладывать капиталы в те или иные отрасли, задача – предложить инвесторам, частным компаниям действительно перспективные, выгодные проекты, чтобы они могли развиваться, создавать новые рабочие места, наращивать экспорт, выходить на глобальные рынки, - подчеркнул он. - В течение шести лет на нацпроекты из всех источников будет направлено порядка 28 триллионов рублей. Это просто астрономическая для нас сегодня цифра. Но мы долго работали над тем, чтобы консолидировать эти ресурсы. Ресурсы государства, регионов, бизнеса: они должны работать внутри страны и на ее развитие, стать стимулом для отечественной экономики, индустрии, науки и образования.

Для реализации намеченных планов необходимо использовать все технологические ресурсы - от конверсионного потенциала ОПК до перестройки системы профобразования уже со следующего учебного года.

- Национальные проекты призваны объединять граждан для достижения прорыва. Это необходимо на поворотном, рубежном этапе истории нашей страны, - подытожил Путин. - Я уже об этом говорил и хочу вас вернуть, чтобы мы не засыпали на ходу. От того, каких результатов мы достигнем, зависит будущее России.

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