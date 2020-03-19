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Владимир Путин: Я же работаю каждый день, я не царствую
19 марта 2020, 11:00 • 103 • В России
Владимир Путин дал интервью агентству ТАСС, рассказав о своих планах после 2024 года. «КП» приводит наиболее интересные фрагменты беседы.
САМЫЙ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ВОПРОС — ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН
- Что нас ждёт в 2024 году. Вы с нами навсегда?
- Если вы захотите. Вы хотите этого? Вопрос, в каком качестве?
- А вы в каком качестве себя видите?
- Не знаю, посмотрим. Впереди ещё много времени.
- Отсюда плохо видно. Оттуда, наверное, лучше, с вашей-то высоты. Что там? Какие горизонты открываются?
- Нет, как раз нет. Знаете, откуда это видно? Видно от настроения народа, от желания людей.
- Но то, что называется элитами, нервничают, Владимир Владимирович, трансфер. Определённость нужна.
- Я понимаю. Это я понимаю. Вот элиты, да, могут нервничать.
- Вам это нравится?
- Нет. Это минус. Это, правда, минус, разбалансировка. Я отдаю себе в этом отчёт. Но всё-таки первичный источник власти — это народ. Я говорю без рисовки без всякой. Вот и для меня это очень важно. Мне очень важно чувствовать, понимать, чего люди хотят. Это принципиальный вопрос.
- Ну то есть, если народ скажет: оставайтесь…
- Ну надо подумать будет. В каком качестве — это другой вопрос.
- Ну а в каком качестве?
- У меня сейчас нет ответа.
- Просто не готовы об этом говорить.
- Да. Ну впереди ещё четыре года, у меня нет сейчас ответа. Но самое главное, повторяю ещё раз, искренне абсолютно, без всякой рисовки, самый главный, самый принципиальный вопрос — это настроение подавляющего большинства граждан страны. Это вопрос доверия, конечно.
Рекламный щит в Новосибирке, зима 2018 года.Фото: Влад КОМЯКОВ
Я ВООБЩЕ НЕ ДУМАЛ, ЧТО ЗДЕСЬ ОКАЖУСЬ
- Вы ведь не думали, что это всё так надолго затянется?
- Нет. Даже в голову не приходило. Я вообще не думал, что я здесь окажусь. Мне в голову не приходило и прийти не могло никак.
- А сойти с дистанции на каком-то этапе?
- Ну, знаете, здесь и чувство ответственности же есть ещё за то, что происходит, как происходит, что будет происходить. Это очень…
- В 2008-м Вы знали, что в 2012-м вернётесь?
- Нет. То есть как вариант это было, но так, чтобы знал, нет, конечно. Но как вариант — такая возможность была.
- Как Максим Галкин шутит, Путин — это не фамилия, а должность.
- Человек, у которого нет ни одной должности, он может шутить как угодно. И его шутки востребованы.
- А как вы относитесь к тому, что вас называют царём?
- Ну это не соответствует действительности. Это так, знаете, можно было бы кого-то другого назвать царём. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь — это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день.
- А источники информации?
- Источники информации у таких людей, как я, в какой бы стране они ни жили, примерно одинаковые, и достаточно много. Это и социология, это спецслужбы, это СМИ, в конце концов. Это и прямое — и очень важно — прямое общение с людьми.
Участник первомайской демонстрации в Москве в футболке с портретом Путина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Знаете, помните, как Мюллер говорил: никому верить нельзя, мне — можно. Кому верите вы?
- Больше всего верю настроению простых людей. Когда вот я общаюсь с людьми, прямой контакт когда есть, даже если непродолжительный, мне кажется, что я чувствую настроение людей. У меня это ощущение не притупилось, не забылось, и для меня это очень важно на самом деле. И я верю, люди очень искренние. Очень искренние люди у нас. Очень искренние, понимающие и откровенные.
ПРО ТАКИХ, КАК ВЫ, ГОВОРИЛ ЛЕНИН
- Ну вы знаете, когда встречается человек с руководителем... Ну что, сразу вываливать на него проблемы?
- Кто-то валит проблемы, кто-то рассуждает о чём-то. Кто-то говорит о своих проблемах. Но из проблемы конкретного человека прорисовывается проблема миллионов.
- Просто к тому, что, ну как бы мне кажется, фильтруют базар все. Вот я тоже, извините, сижу с вами разговариваю, тем не менее базар фильтрую, по многим причинам — не хочется подвести коллег, не хочется уехать после этого интервью в солнечный Магадан.
- Между вами и простым гражданином Российской Федерации большая разница, да.
- А в чём?
- Очень, очень про вас, наверное, было сказано Владимиром Ильичом. Что очень небольшая группа революционеров и страшно далеки они от народа. Вот это к таким, как вы. Ничего плохого сюда не вкладываю. Простой человек не обременён сознанием о том, что у него есть какие-то обязательства перед кем-то. Вот рядовой гражданин, он что говорит, то и думает, что думает, то и говорит. И ему нечего там оглядываться на то, что начальство скажет. Он вот то, что думает, то и говорит. И критические вещи говорят, и говорят от души то, что нравится или что не нравится. Я это очень ценю, на самом деле для меня это очень важно.
20 вопросов Владимиру Путину. Часть 17. О планах после 2024 года и образе царя.
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