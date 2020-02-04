Владимир Путин: Я вносил поправки в Конституцию не для того, чтобы продлить свои полномочия

Общение Владимира Путина с жителями Вологодской области началось с неожиданного для Череповца вопроса. Президента спросили — почему отечественные учебные заведения набирают учащихся на профессии, которые завтра-послезавтра отомрут.

- Получается мы учим людей, чтобы плодить безработицу? - поставила ребром преподаватель колледжа.

- Изменения происходят чрезвычайно быстро, не успеешь глазом моргнуть, - согласился Путин. - Мы уже приняли решение о создании центра, который отслеживал бы изменения на рынке труда. Я спросил недавно «Где у нас такой центр?», а его нет! Будем делать.

Разговор проходил в химико-технологическом колледже, который, как предполагалось, выпускает студентов под конкретные задачи компании «ФосАгро», спонсирующей это учебное заведение. А значит, проблем с трудоустройством у них не будет.

- Мне сейчас рассказали, как тут устроена работа. Я даже удивился, - отреагировал президент на увиденное им во время небольшой экскурсии.

Только в наступившем году Путин уже в третий раз общался с общественностью — после Липецкой и Московской областей пришла очередь Вологодской, но впервые на банере за спиной главой государства появилась георгиевская ленточка и надпись «Победа». Видимо, теперь значительная часть президентских мероприятий будут проходить под эгидой юбилея победы в Великой Отечественной войне.

Путин: предложенные мною поправки к Конституции продиктованы жизнью.

- Дети задают нам вопросы, мы должны знать, как на них отвечать, - начала издалека одна из преподавателей колледжа. - Сейчас будет голосование за поправки в Конституцию, и приняв эти поправки, мы выразим вотум доверия вам, как человеку, который их внес.

- Надеюсь, - согласился Путин.

- Имеет ли смысл проводить потом выборы президента, если мы сейчас таким способом свою позицию обозначим? Зачем выборы, если мы сейчас выразим вам свою поддержку и получим шесть лет стабильности? - поставила преподаватель вопрос в неожиданном ракурсе.

- Это же школьники спрашивают? Они еще не подросли, - пошутил Путин.

- Но они уже хотят планировать свое будущее, - не сдавалась женщина.

- Я это предложил, но не для того, чтобы продлить свои полномочия, - отклонил идею президент. - Нужно ли таким способом продлевать полномочия действующего президента? Думаю, что нет. Потому что если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе.

Не обошлось и без вопроса об уволенном на прошлой неделе главе Чувашии.

Путин об экс-главе Чувашии Михаиле Игнатьеве.

- Есть ли у него коррупционный след? - спросили президента. - Уж больно жесткая формулировка «в связи с утратой доверия».

- У меня таких данных нет, - ответил Путин. - Когда я подписывал указ, я руководствовался другим. Я увидел, что он лишен чувства уважения к людям. Это было безобразие. Чиновники с таким отношением к людям работать в этом качестве не будут.