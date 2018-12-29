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Владимир Путин: Я предлагал Лукашенко поиграть в хоккей, но он сказал, что много дел в Минске
29 декабря 2018, 22:24 • 82 • В России
Владимир Путин завершил не только рабочий день, но и целый трудовой год хоккейным матчем на Красной площади. Президент традиционно играет вместе с ветеранами отечественного хоккея в составе команды Ночной хоккейной лиги, но под Новый год игры особые. Путин уже второй раз выходит на лед открытого катка на Красной площади.
Вместе с главой государства в матче принял участие министр обороны Сергей Шойгу, ветераны Алексей Касатонов, Павел Буре и Вячеслав Фетисов. Хотя в новогодних матчах заброшенные шайбы никто не считает.
Президент вышел на лед катка на Красной площадиФото: REUTERS
- Мы отдыхаем, играем с нашими хоккейными легендами, это еще один способ отблагодарить их за все, что они сделали для нашего спорта, - прокомментировал матч сам Путин. - Ну и сами отдохнуть, доставить себе удовольствие в преддверии Нового года, мне кажется, это оправдано. И место красивое!
Журналисты спросили - почему же не вышел поиграть Александр Лукашенко, в переговорах с которым президент России провел сегодня полдня.
- А я ему предлагал, кстати! - ответил Путин. - Сказал, что мы сегодня играем, предложил остаться... Но понять его можно, скоро Новый год, он сказал, что ему надо быть дома в Минске, много дел и вопросов. Но мы договорились с ним, что еще увидимся и поиграем вместе, и на лыжах покатаемся.
Владимир Путин завершил не только рабочий день, но и целый трудовой год хоккейным матчем на Красной площадиФото: REUTERS
На вопрос про свои планы на новогодние каникулы Путин ответил примерно так, как большинство россиян.
- Да никаких особых планов, - пожал он плечами. - Буду в Москве, а потом посмотрим, может, в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь, посмотрим!
Путин сыграл в хоккей на ГУМ-катке.
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