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Владимир Путин: Я отказался от двойников
27 февраля 2020, 09:54 • 75 • В России
Владимир Путин ответил на вопросы агентства «ТАСС» о двойниках, оттоке мозгов из страны и регулировании рынка труда. «КП» приводит наиболее интересные фрагменты разговора.
ТЕМА ДВОЙНИКОВ ВОЗНИКАЛА В НАЧАЛЕ НУЛЕВЫХ
- Мы решили проверить популярные запросы на фамилию Путин. Как вы думаете, какие вопросы интересуют народонаселение? Смотрите.
- Да, «Путин биография», «Путин инстаграм», «Путин Грузия», «Путин пресс-конференция 2019», «Путин в молодости», «Путин Польша», «Путин семья и друзья», «Путин возраст», «Путин уволил генералов сегодня», «Путин Северный поток», «Путин Зеленский», «Путин двойник доказательства».
- Мне вот последнее нравится: «Путин двойник доказательства». Вы настоящий?
- Да.
- А двойник есть?
- Нет.
- И не было?
- Нет.
- А тема вообще возникала когда-нибудь такая?
- Возникала. Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом.
- То есть начало нулевых?
- Да.
- Чтобы просто дублёр ехал там, где стрёмно, для…
- Ну, ехал, появлялся там.
- То есть нет?
- Нет.
ХВАТАТЬ И НЕ ПУЩАТЬ — НЕ НАШ МЕТОД
- «Цифра», искусственный интеллект. Почему все мечтают уехать в Силиконовую долину, а не в Сколково?
- Ну, во-первых, не все. У нас отток специалистов снизился. Я не сомневаюсь, что он есть. А вообще, люди ведь как рыбы: рыбы ищут, где глубже, а человек — где лучше, известная поговорка.
- А государство?
- Сейчас я скажу про государство. Но высококвалифицированная рабочая сила, так скажем, или высококлассные работники, они ищут места наилучшего применения своих знаний, способностей и умений. И там, где больше платят, туда и едут. Вот и всё. Государство должно создавать условия для того, чтобы привлекать высококлассных специалистов к нам. Есть два пути. Это либо закрываться, хватать и не пущать, обременять какими-то дополнительными обязательствами. Скажем, человек получил высшее образование, значит, он не может уехать, должен работать здесь, сделать то-то и то-то либо вернуть деньги и так далее. Так предлагается сделать в сфере здравоохранения. Либо рынок труда…
- В смысле, на себя?
- Ну, вообще, если человек учился за государственные деньги, должен отработать или вернуть деньги. Как одно из предложений. В целом возможный вариант. Это возможно. Если вы учитесь за собственные деньги, вы имеете право поехать куда угодно и где угодно работать, а если вы учитесь за счёт государства, особенно если целевым образом, допустим, регион за вас платит в надежде на то, что вы вернётесь.
Ну так это же справедливо тогда. Не хочешь работать там, не выполняешь условия контракта, ну, верни деньги тогда. Это по-честному. А второй путь — создавать условия, платить. Это, вы знаете, кажется так просто. В гражданской авиации начали платить, потому что нужны были иностранные специалисты, — сразу перекос на рынке труда, сказалось на военных лётчиках, и те с удовольствием уходят из армии, садятся в кресло второго пилота гражданской авиации. Значит, и здесь тоже. Всё равно надо думать над этим, надо повышать. Как мы это делаем? В том числе с помощью грантов. Мы сейчас выработали очень большую систему грантовой поддержки, и это касается не только IT, это касается высокотехнологичных сфер. И хорошо работает. Вот, наверное, вы там заготовили, сколько уезжает, посмотрите, сколько приезжает. Пошёл поток приезда.
IT-СПЕЦИАЛИСТЫ НАЧАЛИ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В РОССИЮ
- Уезжает ровно столько, сколько работает в Mail.ru, каждый год.
- Может быть. Но и Mail.ru у нас тоже развивается, понимаете, «Яндекс» развивается. Не было вообще — теперь есть. И конкурируют хорошо, с крупными международными компаниями, с тем же Google конкурируют. Это ж тоже признак того, что развитие идёт. Невозможно всех удержать. Или не надо столько готовить. И так плохо, и так плохо. Но возврат есть, и желающих не так и мало. Я с ними же встречался, с получателями мегагрантов так называемых и просто грантов. Очень интересные люди, интересные ребята с хорошим опытом и работы у нас, и работы за границей. Многие реально хотят вернуться, и мы многих возвращаем сейчас. Создаём условия, лаборатории им делаем, отдельно создаём условия оплаты труда. И им, что очень интересно, меня, знаете, что порадовало, они хотят не просто сами работать, они хотят подтаскивать наших молодых людей, аспирантов, создавать из них научные и научно-производственные группы. И у них получается. В разных областях: генетика, биология, «цифра», искусственный интеллект, робототехника.
- Ну то есть это не то, что «пусть едут, бабы ещё нарожают»?
- Нет, что вы, это вообще не наш подход. Но это сложный процесс, длительный.
МНЕ ПРОЩЕ СНЯТЬ ТРУБКУ — И НАЙДУТ ЛЮБОГО АБОНЕНТА
- Как вы в принципе относитесь к тому, что появилось за последние 20 лет, я имею в виду от электромобилей до айфонов, смартфонов, всего прочего?
- Это прогресс технический, его же невозможно остановить. И не надо. Мы не собираемся этого делать.
- Вам комфортно? Пользуетесь?
- Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто.
- Я видел, Вы звонили моему тёзке, мальчику, который в Красной Поляне на лыжах катается по вашему приглашению, и вы звонили по смартфону. Не понял, правда, что за модель, и как-то вы его держали...
- Ну, мне ваш приятель Песков подсунул просто, я и позвонил. А так мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут на любого абонента.
Полная расшифровка разговора
Часть 1. О задачах нового правительства
Часть 2. Отношения с Украиной.
Часть 3. О нацпроектах.
Часть 4. О несанкционированных митингах
Специальный проект ТАСС. 20 вопросов Владимиру Путину.
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