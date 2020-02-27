Владимир Путин: Я отказался от двойников

Владимир Путин ответил на вопросы агентства «ТАСС» о двойниках, оттоке мозгов из страны и регулировании рынка труда. «КП» приводит наиболее интересные фрагменты разговора.

ТЕМА ДВОЙНИКОВ ВОЗНИКАЛА В НАЧАЛЕ НУЛЕВЫХ

- Мы решили проверить популярные запросы на фамилию Путин. Как вы думаете, какие вопросы интересуют народонаселение? Смотрите.

- Да, «Путин биография», «Путин инстаграм», «Путин Грузия», «Путин пресс-конференция 2019», «Путин в молодости», «Путин Польша», «Путин семья и друзья», «Путин возраст», «Путин уволил генералов сегодня», «Путин Северный поток», «Путин Зеленский», «Путин двойник доказательства».

- Мне вот последнее нравится: «Путин двойник доказательства». Вы настоящий?

- Да.

- А двойник есть?

- Нет.

- И не было?

- Нет.

- А тема вообще возникала когда-нибудь такая?

- Возникала. Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом.

- То есть начало нулевых?

- Да.

- Чтобы просто дублёр ехал там, где стрёмно, для…

- Ну, ехал, появлялся там.

- То есть нет?

- Нет.

ХВАТАТЬ И НЕ ПУЩАТЬ — НЕ НАШ МЕТОД

- «Цифра», искусственный интеллект. Почему все мечтают уехать в Силиконовую долину, а не в Сколково?

- Ну, во-первых, не все. У нас отток специалистов снизился. Я не сомневаюсь, что он есть. А вообще, люди ведь как рыбы: рыбы ищут, где глубже, а человек — где лучше, известная поговорка.

- А государство?

- Сейчас я скажу про государство. Но высококвалифицированная рабочая сила, так скажем, или высококлассные работники, они ищут места наилучшего применения своих знаний, способностей и умений. И там, где больше платят, туда и едут. Вот и всё. Государство должно создавать условия для того, чтобы привлекать высококлассных специалистов к нам. Есть два пути. Это либо закрываться, хватать и не пущать, обременять какими-то дополнительными обязательствами. Скажем, человек получил высшее образование, значит, он не может уехать, должен работать здесь, сделать то-то и то-то либо вернуть деньги и так далее. Так предлагается сделать в сфере здравоохранения. Либо рынок труда…

- В смысле, на себя?

- Ну, вообще, если человек учился за государственные деньги, должен отработать или вернуть деньги. Как одно из предложений. В целом возможный вариант. Это возможно. Если вы учитесь за собственные деньги, вы имеете право поехать куда угодно и где угодно работать, а если вы учитесь за счёт государства, особенно если целевым образом, допустим, регион за вас платит в надежде на то, что вы вернётесь.

Ну так это же справедливо тогда. Не хочешь работать там, не выполняешь условия контракта, ну, верни деньги тогда. Это по-честному. А второй путь — создавать условия, платить. Это, вы знаете, кажется так просто. В гражданской авиации начали платить, потому что нужны были иностранные специалисты, — сразу перекос на рынке труда, сказалось на военных лётчиках, и те с удовольствием уходят из армии, садятся в кресло второго пилота гражданской авиации. Значит, и здесь тоже. Всё равно надо думать над этим, надо повышать. Как мы это делаем? В том числе с помощью грантов. Мы сейчас выработали очень большую систему грантовой поддержки, и это касается не только IT, это касается высокотехнологичных сфер. И хорошо работает. Вот, наверное, вы там заготовили, сколько уезжает, посмотрите, сколько приезжает. Пошёл поток приезда.

IT-СПЕЦИАЛИСТЫ НАЧАЛИ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В РОССИЮ

- Уезжает ровно столько, сколько работает в Mail.ru, каждый год.

- Может быть. Но и Mail.ru у нас тоже развивается, понимаете, «Яндекс» развивается. Не было вообще — теперь есть. И конкурируют хорошо, с крупными международными компаниями, с тем же Google конкурируют. Это ж тоже признак того, что развитие идёт. Невозможно всех удержать. Или не надо столько готовить. И так плохо, и так плохо. Но возврат есть, и желающих не так и мало. Я с ними же встречался, с получателями мегагрантов так называемых и просто грантов. Очень интересные люди, интересные ребята с хорошим опытом и работы у нас, и работы за границей. Многие реально хотят вернуться, и мы многих возвращаем сейчас. Создаём условия, лаборатории им делаем, отдельно создаём условия оплаты труда. И им, что очень интересно, меня, знаете, что порадовало, они хотят не просто сами работать, они хотят подтаскивать наших молодых людей, аспирантов, создавать из них научные и научно-производственные группы. И у них получается. В разных областях: генетика, биология, «цифра», искусственный интеллект, робототехника.

- Ну то есть это не то, что «пусть едут, бабы ещё нарожают»?

- Нет, что вы, это вообще не наш подход. Но это сложный процесс, длительный.

МНЕ ПРОЩЕ СНЯТЬ ТРУБКУ — И НАЙДУТ ЛЮБОГО АБОНЕНТА

- Как вы в принципе относитесь к тому, что появилось за последние 20 лет, я имею в виду от электромобилей до айфонов, смартфонов, всего прочего?

- Это прогресс технический, его же невозможно остановить. И не надо. Мы не собираемся этого делать.

- Вам комфортно? Пользуетесь?

- Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто.

- Я видел, Вы звонили моему тёзке, мальчику, который в Красной Поляне на лыжах катается по вашему приглашению, и вы звонили по смартфону. Не понял, правда, что за модель, и как-то вы его держали...

- Ну, мне ваш приятель Песков подсунул просто, я и позвонил. А так мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут на любого абонента.

Полная расшифровка разговора

Часть 1. О задачах нового правительства

Часть 2. Отношения с Украиной.

Часть 3. О нацпроектах.

Часть 4. О несанкционированных митингах

Специальный проект ТАСС. 20 вопросов Владимиру Путину.