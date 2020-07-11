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Владимир Путин: Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва
11 июля 2020, 02:25 • 52 • В России
Воскресная программа «Москва. Кремль. Путин», судя по всему, будет посвящена международной политике, роли России на международной экономической арене.
Об этом можно судить по анонсу, который появился на телеэкранах.
Тема - очень острая.
- Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться, -сказал Путин.
В то же время - довольно ярко и образно - он объяснил нашу государственную логику.
- Я не считаю, - сказал Путин, - что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть, как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают и ей размахивают, да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями.
Таким образом, президент объяснил, почему Россия считает нужным вести (и проводит на практике) уважительную по отношению к зарубежным партнерам внешнюю политику.
И это - в нынешнюю, такую непростую и неспокойную эпоху, когда язык международного общения не всегда остается, (мягко говоря), в «нормативных рамках».
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