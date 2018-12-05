Владимир Путин: Я не хочу участвовать в избирательной кампании Порошенко. И не буду!

После выступления на форуме "Доброволец", где Владимир Путин наградил лучших волонтеров страны, президент ответил на несколько вопросов журналистов.

Россия увеличит поддержку волонтеров

- У нас уже выработаны механизмы поддержки добровольцев. Что касается волонтеров, участвующих в крупных международных мероприятиях, таких как Олимпиада или чемпионат мира по футболу, то у нас создана целая система подготовки в различных учебных заведениях, там проходят постоянные курсы. Ближайшее крупное мероприятие такого рода – это всемирная Универсиада в Красноярске. Что касается других направлений: и помощь конкретным людям, которые в ней нуждаются, охрана лесов, фауны – все это требует, конечно, определенного сопровождения – и административного, и финансового. Сами волонтеры работают, как правило, бесплатно, но для того, чтобы создать условия для их работы, конечно, государство должно это сопровождать и финансами. Мы выработали целую систему грантов, которая и в 2019-м и в последующие годы будет продолжена. Более того, мы эти гранты понемножку наращиваем, и так будет и в следующем году.

В комбинациях Порошенко играть не будем

- Дело не в том, что я уклоняюсь от телефонного разговора и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать. Я не хочу принимать участие в его избирательной кампании. Петр Алексеевич искусно создает кризисные, а на самом деле провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию. После чего хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы. Вот нехитрая комбинация и я в этих комбинациях не хочу принимать участие. И не буду!

США фактически вышли из ДРСМД

- Заявление господина Помпео несколько запоздало, сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать. Самое главное обоснование - это то, что мы что-то нарушаем. При этом как обычно никаких доказательств нарушений с нашей стороны не предоставляется. В 2002 году США в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне, который был одним из краеугольных камней международной безопасности в целом. Тем не менее, они не постеснялись, спокойненько оттуда вышли, кстати говоря без всяких ссылок на что бы то ни было, просто вышли и дело с концом. Теперь то же самое происходит на самом деле, но думают, на кого бы свалить этот свой, на мой взгляд, необдуманный шаг. Аргументы нам в принципе понятны - только США и Россия не производят оружие подобного рода. Это правда, действительно. Многие другие страны - их там уже с десяток, наверное - такое оружие производят, а Россия и США сами себя в двустороннем порядке ограничили. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать.

Конгресс США еще до объявления Вашингтона о выходе из договора выделил деньги на создание соответствующих ракет . То есть решение принято давно, только по-тихому, они думали, что мы не заметим это, но это же в бюджете Пентагона стоит уже, разработка этих ракет, но только после этого публично объявили о том, что они выходят. Следующим шагом начали искать, на кого бы свалить - ну, самое простое и привычное для западного обывателя: "Виновата Россия". Это не так, мы против разрушения этого договора, но если это произойдет, соответствующим образом будем реагировать.

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