Владимир Путин: Я не думаю о своем месте в истории. Надо работать, а не жабры раздувать

В первый день нового года, когда вся страна приходила в себя после праздника, президент приехал поздравить с 50-летним юбилеем программу «Время». И даже по этому случаю сел в кресло ведущего и дал мини-интервью Кириллу Клейменову и Анне Шатиловой.

- В любом деле важен эталон надежности, ваша программа — всегда была таким эталоном, - подчеркнул Путин и рассказал, как он в детстве смотрел «Время». - Мы жили небогато, но телевизор у нас был. Мои родители, которые жили от зарплаты до зарплаты, а частенько и занимали до зарплаты, все-таки телевизор могли себе позволить купить. И мы иногда смотрели все вместе программу «Время».

- А вы можете вспомнить какую-нибудь новость из телевизора того времени, которая вас зацепила? - поинтересовался Клейменов.

- Это появление в нашем небе сверхзвукового гражданского самолета Ту-144, - ответил президент. - Он казался да и до сих пор кажется какой-то фантастикой. А тогда тем более это было что-то невообразимое. Хоккейные серии СССР - Канада!

- Да даже я тогда болела! - подтвердила историчность события Шатилова.

- У меня мама болела! - вспомнил Путин. - За ЦСКА! А сборную мы смотрели всей семьей.

Пользуясь случаем, журналисты Первого канала расспросили президента про его отношение к камерам и постоянному вниманию прессы.

- Возможно, в силу профессии я и раньше вёл себя так, будто за мной постоянно наблюдают, - признался Путин. - Это странно, но это так сложилось. Сказать, что что-то мне пришлось кардинально поменять - пожалуй, нет. А что касается работы с камерой, для меня всегда было... не могу сказать отвратительно. Нет, это перебор. Но было неприятным, знаете, что? То, что для вас является естественным. Это всякий макияж и так далее.

Президент пообщался с журналистами Первого канала, творческой группой программы «Время» и даже поздравил с днем рождения старейшего диктора программы и всей страны — Виктора Балашова.

- Поздравляю! - пожал Путин руку диктору, которому на днях исполнилось 93 года!

- Спасибо, это все наше с вами самбо, - ответил Балашов, он еще до войны был чемпионом Москвы по самбо.

- А я был чемпионом Ленинграда, - отметил Путин. - Правда, уже после войны.

- Так может — поборемся? - предложил Балашов.

- Побаиваюсь, - покачал головой Путин.

- Я похудел сейчас, у меня теперь легкий вес, - даже настаивал диктор.

- Зато вы стали техничней, - элегантно уклонился президент.

- Когда у вас есть свободное время, что вы любите делать? - спросила корреспондент Наталья Юрьева.

- У меня нет свободного времени, - засмеялся Путин.

- Совсем?

- Почти! Историю люблю почитать. Поскольку я нахожусь сейчас в том качестве, в каком нахожусь, то хочу понять, как руководители думали при принятии решения в конкретной ситуации. Что он хотел получить и что получилось? Я поймал себя на мысли, что с этой точки зрения оцениваю историю и события прошлых лет.

- А себя на страницах истории представляете? - уточнила Юрьева.

- Нет, я не думаю об этом совершенно, - ответил президент. - Потому что если начать об этом думать, извините за моветон, жабры раздувать... Надо просто работать как следует.