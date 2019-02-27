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Владимир Путин: Я буду внимательно смотреть, как мы работаем, и через год оценим работу каждого

27 февраля 2019, 19:39  •  92 • В России

- Я буду внимательно смотреть за тем, как мы с вами работаем, и через год оценим работу каждого, - завершил Владимир Путин часть совещания с членами правительства, посвященную выполнению Послания президента. - Посмотрим, что сделано и что не сделано. Я очень рассчитываю, что будем работать очень напряженно, потому что задачи в Послании носят не абстрактный характер, они все очень конкретный. И люди ждут он нас результативной работы.

Конкретные поручения требуют конкретных выкладок, и по просьбе главе государства вице-премьеры отчитались - сколько денег и каким образом будет направлено на те или иные нужды. Татьяна Голикова рассказала о социальных инициативах (например, один только . перерасчет социальных доплат пенсий потребует в 2019 году 18,8 миллиардов рублей), Антон Силуанов - о финансовых источниках (на общее выполнение поставленных задач до 2024 года уйдет почти триллион рублей).

Замечания Путина к докладам касались тоже конкретных вроде бы мелочей, но на самом деле - очень важного.

- У нас программа «Земский доктор» осуществлялась, и мы ее финансировали, в том числе из ФОМСа, поэтому она попадала под 217-ю статью Налогового кодекса, и оттуда не вычитался НДФЛ, - заметил президент. - Теперь из других источников финансируется, напрямую из федерального бюджета, и НДФЛ начали платить. Что это означает на практике? Что земский доктор и земский учитель получают не миллион рублей, а 870 тысяч рублей, и фельдшер получает не 500 тысяч, а 435 тысяч.

Любому другому человеку на подобное замечание глава минфина ответил бы что-нибудь вроде "потому что есть такое положение". Но президенту так не скажешь.

- Зачем мы это делаем? - поглядел Путин на Силуанова. - Давайте мы решим этот вопрос, и люди чистыми должны получать эти деньги. Либо нужно добавлять на объем НДФЛ, либо просто освободить от выплаты этого налога.

- Считаю, что необходимо освободить эти выплаты от уплаты НДФЛ с тем, чтобы люди получали вчистую те суммы, которые озвучены в послании, - согласился Силуанов.

- Это будет распространяться и на врачей, и на учителей? - еще раз уточнил Путин.

- Да, - подтвердил вице-премьер.

Возможно, такое восстановление справедливости по мелочам и есть одна из важнейших обязанностей президента.

Путин - о национальных проектах.

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