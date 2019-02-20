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Владимир Путин: Взаимные претензии - не повод доводить дело до противостояния уровня Карибского кризиса

20 февраля 2019, 21:54  •  8 • В России

Владимир Путин после Послания встретился в среду вечером ещё и с представителями это печатных СМИ. И первым же делом Путина попросили сравнить прошлогодне и нынешнее Послания.

- Я не думаю, что прошлое Послание проходило под грохот канонады, - сказал президент. - Нужно было объяснить стране, на что мы тратили немалые ресурсы, нужно было успокоить людей, потому что мы объявили о том, что мы снижаем расходы на оборону. Мы же снижаем, у нас теперь пошло снижение расходов на оборону, и многие забеспокоились, не приведет ли это к снижению обороноспособности. Мы закончили целый ряд проектов, и вполне естественно было бы сказать о том, к чему мы пришли.

СЕЙЧАС НЕ КАРИБСКИЙ КРИЗИС

- У нас в целом по военной линии неплохие контакты, рабочий уровень, есть над чем совместно работать, работают специалисты. Сейчас идет какое-то жесткое противостояние между двумя системами, как это было в период "холодной войны"? Ведь нет же. Ну, есть взаимные претензии, разные подходы к решению тех или иных проблем, причем взаимные претензии, но это же не повод для того, чтобы доводить дело до какого-то противостояния на уровне Карибского кризиса 60-х годов прошлого века.

ПУСТЬ США СЧИТАЮТ

- У нас есть своя стратегия, концепция применения ядерного оружия, она не предусматривает применения превентивного удара . Мы говорим о сопоставимых величинах, связанных с угрозами для нас. А, может быть, если у нас будет времени больше, то и превентивных ударов не нужно. В этой связи, и именно поэтому, я и обратился к нашим партнерам, когда сказал, что считать-то вы умеете? Считать-то они умеют, пусть посчитают скорость наших перспективных комплексов, дальность их возможного применения.

Президент России Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«АВАНГАРД» И «ПОСЕЙДОН» НИЧЕГО НЕ НАРУШАЮТ

- Нам нужно было дать адекватный или асимметричный, но серьезный ответ. Каким ответом можно считать именно такой? Это то, что из себя представляет "Авангард". Это движение крылатого планирующего блока в плотных слоях атмосферы. Я же оговорился: это с точки зрения обеспечения безопасности, равноценная вещь абсолютно

У «Посейдона» есть еще один параметр, специалисты должны это понять. Я не сказал, но могу вам сказать здесь впервые. Они должны посмотреть, где будут находиться носители, я же сказал, что это морские носители - подводные лодки или надводные корабли. И их можно поставить при таких скоростях и при такой дальности - нет необходимости их ставить в территориальных водах или даже в особой экономической зоне определенного государства - в нейтральных водах, просто в океане. Этого никто не запрещает - двигаться там военным кораблям и подводным лодкам.

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ОТ ИНТЕРНЕТА НАС НЕ ОТКЛЮЧАТ

- Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме, я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон. Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать, но теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят.

ГРУЗИЯ И УКРАИНА ИМ НЕ ПОМОГУТ

- Скорость гиперзвуковой ракеты "Циркон" около 9 махов. В соответствии с морским правом особая экономическая зона составляет 400 километров. Посчитайте, как быстро, за сколько минут это изделие может достигнуть той цели, которая будет для нее поставлена. Вот и все. И сравните: 10-12 минут подлетного времени до Москвы, и сколько будет до центров принятия решений, которые создают для нас определенную угрозу. Это будет не в их пользу. Во всяком случае, сегодня. Вот именно это я и имел в виду. Пусть посчитают.

- До Грузии и Украины еще меньше.

- Так вы посчитайте, считать-то умеете, 9 махов, столько-то километров. Сколько это будет минут? Это все просто, как апельсин. И Грузия, и Украина большой выигрыш им не даст. Это все будет соответствовать по уровню угрозы, создаваемой для нас.

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