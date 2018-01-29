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Владимир Путин выступил за борьбу с идеей мирового господства

29 января 2018, 17:54  •  112 • Политика
Президент России к борьбе с попытками "оседлать идею мирового господства"
Владимир Путин отметил, что Россия категорически отвергает саму идею мирового господства. Более того, президент России отметил важность борьбы с такими идеями во всём мире.
Также, по мнению главы государства, нужно пресекать попытки отрицания Холокоста и недооценки вклада Советского Союза в победу над нацизмом.
«Наша память - это предостережение от любых попыток оседлать идею мирового господства, объявлять, строить, утверждать свое величие на основе расового, национального, любого другого превосходства», - заявил он на мероприятиях, посвященных международному Дню памяти жертв холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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