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Владимир Путин выступил за борьбу с идеей мирового господства
29 января 2018, 17:54 • 112 • Политика
Президент России к борьбе с попытками "оседлать идею мирового господства"
Владимир Путин отметил, что Россия категорически отвергает саму идею мирового господства. Более того, президент России отметил важность борьбы с такими идеями во всём мире.
Также, по мнению главы государства, нужно пресекать попытки отрицания Холокоста и недооценки вклада Советского Союза в победу над нацизмом.
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