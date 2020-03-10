Владимир Путин выступает в Госдуме о поправках в Конституцию: прямая онлайн-трансляция 10 марта 2020 года

На сегодняшнее заседание Госдумы приехал Президент Владимир Путин. 10 марта депутаты во втором чтении рассматривают пакет поправок в Конституцию.

В ходе обсуждения депутат Александр Карелин предложил провести в этом году досрочные выборы в Госдуму:

- Конституция, за изменения в которую мы сегодня будем голосовать, если они будут приняты на всероссийском голосовании 22 апреля, дает нам большие полномочия. Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы, - сказал на заседании Александр Карелин.

Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки.

- Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, - сказала Терешкова.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что поправка требует консультации с действующим президентом. Поэтому в 15 часов Владимир Путин приехал в здание парламента.

- Поправки в конституцию нужны, должны создать поступательное развитие страны, - так начал свое выступление с трибуны Госдумы президент.

Он отметил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму.