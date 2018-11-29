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Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта. Онлайн-трансляция
29 ноября 2018, 15:54 • 28 • Политика
Президент России Владимир Путин выступает на форуме Общероссийского народного фронта. Следить за выступлением можно в онлайн-трансляции.
Общероссийский народный фронт – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Ежегодно Путин принимает участие в событии. В 2018 года Царьград транслирует выступление Владимира Путина на форуме ОНФ онлайн.
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