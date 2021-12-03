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Владимир Путин высказался о коррекции закона об иноагентах
03 декабря 2021, 17:30 • 182 • Политика
Президент Владимир Путин заявил, что закон об иноагентах не должен нарушать права людей.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой отметил, что закон об иностранных агентах должен отвечать целям, для которых он и создавался. Нарушение прав граждан при исполнении нормы следует пресекать.
Путин заверил, что знает позицию Эллы Памфиловой касательно закона, которая заключается в том, что применение нормы следует проанализировать.
"Внести там определённые коррективы", - добавил Владимир Путин.
Элла Памфилова считает, что закон об иноагентах не должен бить по тем, кто этого не заслуживает. С подобной позицией президент также согласился.
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