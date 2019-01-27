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Владимир Путин выделил 150 миллионов рублей музею обороны и блокады Ленинграда

27 января 2019, 16:09  •  58 • В России

Петербург продолжает празднование 75-летней годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В десять утра на Дворцовой площади начался торжественный парад, участие в котором приняли 2500 тысячи военнослужащих и более 80 образцов военной техники. Еще до окончания праздничного шествия важная для Петербурга новость пришла из Кремля.

Утром 27 января в пресс-службе правительства заявили, что глава государства выделил 150 млн. рублей из резервного фонда президента на создание новой экспозиции Музея обороны и блокады Ленинграда.

Экспонаты музея обороны и блокады Ленинграда.Фото: Тимур ХАНОВ

Контролировать расход средств будет Министерство культуры. Проверку исполнения распоряжения возложили на полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.

Напомним, музей обороны Ленинграда был создан в период Великой Отечественной войны и стал одним из первых в мире музеев, посвященных ее истории. В современной экспозиции представлены документы и личные вещи защитников и жителей блокадного Ленинграда, военная униформа, знамена, боевая техника, портреты военачальников и фотографии, газеты и военные документы. Здесь же воссоздан быт блокадного города – реконструкция жилой комнаты, гримерной театра и др. Сейчас музей закрыт на ремонт.

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