Владимир Путин: Вы не просто настоящие спортсмены, вы настоящие мужчины

Посещение международного турнира по боевому самбо "Плотформа S-70", организованному Центром образования и единоборств "Самбо-70" и LEAGUE S-70, стало для Владимира Путина уже традицией. В разные годы он приходил посмотреть на поединки российских бойцов против сборной мира вместе с лидерами других государств, но на этот раз в компании президента России на турнир приехали хоккеисты "Красной машины" - действующие игроки КХЛ и НХЛ и легенды советского хоккея. Они в этот день сыграли в Олимпийском парке благотворительный матч ради помощи детям "От чистого сердца". В нем должен был сыграть и Путин, но не сумел, за что извинился.

- Как у нас говорят, был занят на работе, - пошутил президент, общаясь с хоккеистами.

Вместе с Владимиром Путиным за боями наблюдал президент международной федерации хоккея Рене Фазель и французский горнолыжник Жан-Клод Килли.

Двенадцать поединков продлились практически четыре часа, и завершились, когда на часах было уже два часа ночи. Президент страны поднялся на ринг, чтобы наградить победителя главного боя вечера Дениса Гольцова. Перед тем, как вручить чемпионский пояс, он пожал руки всем участникам, и оказалось, что огромные бойцы ничем не отличаются от всех остальных встречающихся с Путиным - они так же просили разрешения сфотографироваться с президентом.

- Хочу поблагодарить всех спортсменов, они еще раз порадовали нас своим искусством, своим мужеством, - сказал Путин. - Вы не просто настоящие спортсмены, вы настоящие мужчины. Мы, конечно, всегда болеем за наших, но как быть тем, у кого нет поддержки зала. А они к нам приехали. Спасибо им! И особые слова благодарности организаторам турнира, он стал известным и уважаемым в мире боевых искусств. Сюда едут с удовольствием. Это замечательное мероприятие, которого ждут любители спорта. Всех поздравляю, желаю новых удач и, главное, здоровья!