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Владимир Путин ввёл в России налог для богатых
23 июня 2020, 20:00 • 145 • Политика
В обращении к гражданам России Владимир Путин заявил о введении в России прогрессивной налоговой шкалы с 1 января 2021 года. Фактически введён налог для богатых.
В обращении к гражданам России президент Владимир Путин заявил о необходимости введения в стране прогрессивной налоговой шкалы. Он подчеркнул, что 13%-ая шкала отслужила своё и была весьма полезной. Однако сейчас появилась возможность изменить систему:
Даже такое введение повышенного налога на часть доходов позволит наполнить бюджет 600 миллиардами рублей, сказал Путин. При этом президент предложил окрасить указанные средства и направить их на особые нужды. Вырученные от повышения НДФЛ средства пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями.
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