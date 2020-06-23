Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Что творится в Белоруссии: Почему раньше Батька во всем винил Запад, а теперь - ...
Русские украинцы подвинули украинских националистов на улицах Киева
"Прикиньте? Пацаны на волосок были": Прокуратуре Украины запретили зад...
Сатановский: "Путина начали со всех сторон валить. И тут выяснилось интерес...
Главная / Политика

Владимир Путин ввёл в России налог для богатых

23 июня 2020, 20:00  •  145 • Политика
В обращении к гражданам России Владимир Путин заявил о введении в России прогрессивной налоговой шкалы с 1 января 2021 года. Фактически введён налог для богатых.
В обращении к гражданам России президент Владимир Путин заявил о необходимости введения в стране прогрессивной налоговой шкалы. Он подчеркнул, что 13%-ая шкала отслужила своё и была весьма полезной. Однако сейчас появилась возможность изменить систему:
Предлагаю с 1 января 2021 года изменить ставку на доходы НДФЛ с 13 до 15 процентов для зарабатывающих более 5 млн рублей. Но только в части, превышающей 5 миллионов, - сказал Владимир Путин.
Даже такое введение повышенного налога на часть доходов позволит наполнить бюджет 600 миллиардами рублей, сказал Путин. При этом президент предложил окрасить указанные средства и направить их на особые нужды. Вырученные от повышения НДФЛ средства пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



145
Источник
Похожие новости
23 июня 2020, 04:00
НАТО скрывает данные о крушении MH17? Адвокат нашёл зацепку в документах по делу об авиакатастрофе
23 июня 2020, 01:00
"Пересвет" калечит спутники США? Американский эксперт "рассекретил" боевой лазер России
23 июня 2020, 03:00
Пушков оценил нежелание Зеленского ехать на парад Победы в Москву
23 июня 2020, 14:00
"Мы ржали, просто ржали": Экс-министр Украины не сдержался, увидев "стену" с Россией
23 июня 2020, 06:00
Россия должна наказать Габунию: Зампредседателя Комитета Госдумы по обороне подсказал способ
23 июня 2020, 08:00
В Китае предсказали крах доллара США
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июня 2020, 04:00
НАТО скрывает данные о крушении MH17? Адвокат нашёл зацепку в документах по делу об а...
23 июня 2020, 01:00
"Пересвет" калечит спутники США? Американский эксперт "рассекретил&quo...
23 июня 2020, 03:00
Пушков оценил нежелание Зеленского ехать на парад Победы в Москву
23 июня 2020, 03:00
"Удивительное открытие" человечества: Рядом со Стоунхенджем обнаружена &quo...
23 июня 2020, 01:25
Почему Россия отказалась от своих "радиолокационных" глаз в Казахстане
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июня 2020, 04:00
Таковы традиции: Глава Туркмении лично объяснил Путину свой отказ посетить парад Победы
20 июня 2020, 02:00
Схватка чеченцев и североафриканцев в Дижоне
19 июня 2020, 04:00
Резкое "нет" ЕС: Собирающийся на парад Победы президент Сербии сделал ёмкое заявление
17 июня 2020, 08:00
Кадыров выдал предупреждение Грузии: "Габунии лучше встать на колени и извиниться"
20 июня 2020, 00:00
Пашинян объяснил свой отказ приехать в Москву на парад Победы
19 июня 2020, 00:00
В Сирии взорвалась секретная американская ракета-открывашка - The Drive
22 июня 2020, 09:00
"Ритуально нелепо": Украинская ракета-убийца сошла с ума. О конфузе рассказал Баранец
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.