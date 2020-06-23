Владимир Путин ввёл в России налог для богатых

В обращении к гражданам России президент Владимир Путин заявил о необходимости введения в стране прогрессивной налоговой шкалы. Он подчеркнул, что 13%-ая шкала отслужила своё и была весьма полезной. Однако сейчас появилась возможность изменить систему:

Предлагаю с 1 января 2021 года изменить ставку на доходы НДФЛ с 13 до 15 процентов для зарабатывающих более 5 млн рублей. Но только в части, превышающей 5 миллионов, - сказал Владимир Путин.

Даже такое введение повышенного налога на часть доходов позволит наполнить бюджет 600 миллиардами рублей, сказал Путин. При этом президент предложил окрасить указанные средства и направить их на особые нужды. Вырученные от повышения НДФЛ средства пойдут на лечение детей с орфанными заболеваниями.