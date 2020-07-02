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Владимир Путин вступился за члена "списка Титова". Прокуратура должна провести проверку
02 июля 2020, 16:00 • 63 • Политика
Президент поручил генпрокурору Игорю Краснову рассмотреть причины ареста экс-главы компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, входящего в "лондонский список" Бориса Титова.
Президент России Владимир Путин отдал поручение генеральному прокурору Игорю Краснову проверить обстоятельства ареста бывшего генерального директора компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, а после доложить о проведённой работе. Резолюция с поручением президента России оказалась в распоряжении РБК.
Ранее письмо Владимиру Путину направил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Кроме того, в аппарате омбудсмена подвердили, что такой запрос действительно существует. Наконец, журналисты ссылаются на источник, близкий к Кремлю, который также подтвердил, что Владимир Путин отдал поручение.
Дмитрий Зотов - один из участников "списка Титова". Он уехал за рубеж, скрываясь от уголовного преследования. Однако сегодня он хочет вернуться в Россию, надеясь на дополнительные гарантии. А именно: Зотов хочет, чтобы на время разбирательств в России его не арестовывали.
В своём письме Титов указывал, что Зотов готов сотрудничать со следствием. А также добавлял, что суд ранее уже отказывал в заочном аресте фигуранта, поскольку со стороны следственного органа были многочисленные нарушения.
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