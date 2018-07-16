Владимир Путин: Всем кажется, что по мячику ударить легко, но настоящая игра – это искусство. Я пока хоккеем позанимаюсь

Владимиру Путину прежде, чем выйти к прессе, чтобы подвести итоги только что завершившегося чемпионата мира по футболу, пришлось переодеться. Несмотря на то, что помощники успели вовремя раскрыть над президентом России зонт, за десять минут под проливным дождем он промок не меньше остальных.

- Сегодняшний матч был прекрасным, - не стал скрывать эмоций Путин. - Думаю, вы со мной согласитесь. 4:2 в финале – я что-то такого не помню. Уверен, что у всех любителей спорта и футбола во всем мире руки дрожали на протяжении всего матча. Обе команды были замечательные, играли в открытый футбол, в атакующий. И уверен, понравилось всем. Мне тоже.

Вручение серебряных медалей игрокам сборной Хорватии на ЧМ-2018Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В президентской ложе Путин сидел между французским и хорватской коллегами, и был впечатлен их реакцией не меньше, чем игрой.

- Я уже поздравил президента Франции и свою хорватскую коллегу. Она очень переживала, по-моему, даже всплакнула в связи с произошедшими событиями, - рассказал он. - Тем не менее все счастливы, рады. И для хорватской команды, которая демонстрирует, по-моему, очень хороший футбол, очень хорошее качество игры, это тоже большое достижение – второе место на первенстве мира. Мы их всех поздравляем.

У Путина поинтересовались - почувствовал ли он сам атмосферу праздника на улицах Москвы?

- Конечно, я из окон Кремля кое-что видел, но близко не имел возможности познакомиться со всеми происходящими событиями, - ответил президент. - Хотя, конечно, в курсе всего, что происходило. Безусловно, мы можем гордиться тем, как мы организовали этот турнир. И у нас получилось.

- А как вы оцениваете игру российской сборной?

- Думаю, что миллионы людей, кто бы что ни говорил, не ожидали такого результата от нашей команды, - признался Путин. - Мы можем быть горды тем, что у нас появился такой замечательный тренер, причем российский тренер, и мы можем гордиться своей командной. Спорт – это не искусство, где просто любуются происходящими событиями. В спорте нужен результат. И результат у них был достойный. Но самое главное, что мы поняли, что у нас есть футбол, что у нас есть своя команда, что у нас появляется своя школа и что мы можем рассчитывать и на более высокие ранги в этой табели о рангах, и на соответствующие места на международных первенствах. Наша сборная это показала.

Путин и Трамп одолжат для беседы дворец президента Финляндии Президенты Франции и Хорватии Эмманюэль Макрон и Колинда Грабар-Китарович вместе с российским лидером во время финального матчаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Но самым главным глава государства назвал то, что наша команда продемонстрировала русский характер.

- Ребята показали характер и качество игры, они боролись до конца, - похвалил футболистов Путин. - И мне кажется, что это самое главное. Вот за это мы должны быть им благодарны и должны их, безусловно, поддержать.

Владимир Путин подвел итоги Чемпионата Мира.Дмитрий СМИРНОВ

У многих успех мундиаля вызвал желание поиграть в футбол, у Путина спросили - не хочет ли он поменять шайбу на мяч.

- Думаю, что каждый из нас когда-то играл в футбол, пинал мячик, но этого недостаточно, - не стал переоценивать свои возможности глава государства. - Всем кажется, что каждый из нас может это делать. По мячику ударить вроде бы легко. Но настоящая игра в футбол – это, конечно, особое искусство. Я пока хоккеем позанимаюсь, буду осваивать хоккей. Я на коньках уже немножко научился держаться, буду дальше двигаться в этом направлении.

Расставаться с таким футбольным праздником очень тяжело, и Россия решила по возможности продлить его до конца года.

- Мы сделаем так: для иностранных болельщиков, которые имеют на данный момент оформленные паспорта болельщиков, мы сделаем безвизовый въезд в Россию до конца текущего года – многократный и, повторяю, безвизовый режим, - предложил один из вариантов Путин. - Надеюсь, что они воспользуются этим и приедут в Россию ещё не один раз с друзьями и с членами своих семей.