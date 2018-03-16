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Владимир Путин: Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой, любимой нами России

16 марта 2018, 01:09  •  56 • В России

Владимир Путин накануне президентских выборов традиционно выступил с обращением к гражданам России.

- Как действующий глава государства считаю важным обратиться к вам накануне голосования, - сказал Путин в своем телеобращении. - От воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдёт наша страна, зависит будущее России и наших детей. За кого проголосовать, как реализовать своё право на свободный выбор - это личное решение каждого человека. Но если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учёта вашего мнения.

Президент напомнил, что «в России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству».

- Уверен, каждый из нас думает и переживает о судьбе родной страны, потому обращаюсь к вам с просьбой прийти в воскресенье на избирательные участки, - подытожил Путин. - Воспользуйтесь своим правом выбрать будущее для великой, любимой нами России.

Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами.18 марта в России пройдут выборы президента. Действующий глава государства Владимир Путин обратился к гражданам в преддверии голосования

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