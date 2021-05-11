Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу.

Законопроект внесён в базу данных нижней палаты под номером № 1168313-7. По состоянию на 11 мая 08:28 документ находится в стадии "зарегистрирован и направлен Председателю Государственной Думы".

Напомним, в начале мая глава делегации России на переговорах в Вене, посвящённых вопросам военной безопасности и контролю над вооружениями, Константин Гаврилов назвал срок, в течение которого должен решиться вопрос Договора по открытому небу (ДОН). По словам Гаврилова, США на раздумья дали месяц.

"Если они решат подтвердить приверженность укреплению доверия и прозрачности в военной области, за нами дело не станет", - произнёс дипломат в интервью "Известиям".

Он добавил, что Россия готова кропотливо работать, чтобы претензии с Вашингтоном и другими участниками ДОН были урегулированы.