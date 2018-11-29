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Владимир Путин: Важно не профукать деньги

29 ноября 2018, 20:39  •  105 • В России

Сторонний наблюдатель, проезжая в четверг мимо выставочного центра «Крокус Экспо», мог предположить, что в нем проходит какой-то молодежный съезд - столько юных лиц ручейками стекалось ко входу. Заметно помолодевший Общероссийский народный фронт, председателем которого является Владимир Путин, собрался на свой съезд в Москве.

Президент, прибыв на съезд, сначала встретился с новым составом Цетрального штаба движения, в который, к примеру, вошли такие известные всей стране люди, как дрессировщик Эдгар Запашный, спортсменка Елена Исинбаева, писатель Захар Прилепин. (о составе нового руководства Народного фронта — читайте ниже)

- Фронт создал очень хорошую экспертную базу, что помогает работе по конкретным направлениям, - начал встречу с «фронтовиками» Путин. - 11 тысяч незаконных свалок закрыто с вашим участием. Вы поработали и в контроле за реальной работой в дорожном строительстве, а не за тем, что написано на бумажках.

Президент напомнил, что впереди еще более серьезные «грандиозные задачи, на реализацию которых направлены беспрецедентно большие деньги».

- Важно, чтобы мы не профукали эти деньги, а добились значимых результатов, которых мы ожидаем от этих масштабных государственных вложений, - подчеркнул Путин. - Нужно, чтобы на каждом из направлений были достигнуты прорывные решения.

- Вы даже не представляете, к каким уловкам эпистолярного жанра прибегают чиновники в регионах, чтобы отчитаться о выполнении вашего поручения, - поведал известный детский врач Леонид Рошаль.

И попросил президента хотя бы пару раз в год на полчаса встречаться со штабом фронта «для коррекции нацпроектов».

Далее Путин переместился уже в зал съезда, где его заждались рядовые «фронтовики».

- За последние 10–15 лет мы с вами очень многое сделали для возрождения армии и флота, оборонно-промышленного комплекса нашей страны, - напомнил Путин. - Теперь нужно в гражданских отраслях – промышленности, науке, образовании, здравоохранении, в развитии инфраструктуры – сделать то, что мы с вами сделали в сфере обороны.

По словам президента, без широкого общественного контроля добиться этих результатов будет невозможно. Помогая при этом людям в органах власти, которые «работают с душой».

Несложно догадаться, что речь в первую очередь в четверг шла о реализации Майского Указа президента, в рамках которого определены 12 масштабных нацпроектов. Это и экология, и продолжительность жизни, и экономика, которая к 2024 году должна войти в пятерку крупнейших... И Народному фронту, судя по выступлению Путина, отводится роль если не заградотряда, то контроллера с самыми широкими полномочиями.

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