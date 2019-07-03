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Владимир Путин: В ряде стран вводятся запреты на иную точку зрения

03 июля 2019, 19:09  •  75 • В России

Королевой церемонии вручения верительных грамот стала посол республики Ботсвана Чандапива Нтета. Когда она в мини-юбке и в платье с коротким рукавом шла к Владимиру Путину через весь Александровский зал Кремля, чтобы передать свою грамоту, все остальные 17 послов, включая гречанку Тасию Афанасиу, смотрели ей вслед, как завороженные.

Путин принимает верительные грамоты у 18 послов.

Встречей с иностранными дипломатами началась первая половина дня президента России, посвященная международным делам. Рассказывая о мировых форумах, которые пройдут у нас в стране в ближайший год, Путин упомянул и саммиты БРИКС и ШОС, и саммит Россия-Африка. Но особо остановился на предстоящем юбилее Победы.

- Мы серьёзно готовимся к тому, чтобы достойно отметить в мае следующего года 75-летие победы над фашизмом во Второй мировой войне, - сказал он. - Будет организована масштабная программа торжеств, в которых, надеемся, примут участие высокие представители многих государств.Понимаем, сколь важно сохранить историческую правду об этом величайшем событии XX века. Помним, какой высокой ценой достигнута победа, и считаем необходимым не забывать уроки той страшной войны.

Среди вручавших грамоты был и новый посол Белоруссии, и Путин, пользуясь случаем, поздравил жителей страны с 75-летием освобождения Минска от нацистов.

- Мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнёрами. Эта тематика будет обсуждаться в ходе переговоров с Александром Лукашенко, которые запланированы на форуме регионов двух стран 18 июля в Санкт-Петербурге, - сказал президент.

Из Кремля Путин отправился на Международный форум «Развитие парламентаризма», на который в Москву съехались представители 132 государств - около 800 парламентариев и экспертов. И там выступление президента было гораздо жестче.

- Глобальная повестка – сложная и противоречивая, она наполнена большими вызовами и реальными, а не вымышленными угрозами, - сказал Путин. - Уже очевидна его трансформация к многополярности. При этом упорное нежелание ряда стран принять эту новую реальность приводит к росту конфронтации на планете, игнорированию международного права, подрыву стратегической стабильности.

Глава государства говорил о проблемах, с которыми столкнулся мир - от терроризма до социальных сетей.

- Мы видим, к сожалению, попытки монополизировать глобальное информационное пространство, присвоить себе «право на истину», - заявил президент. - Эти тенденции распространяются и на национальном уровне. Когда в ряде стран, например, фактически возводятся цензурные запреты и барьеры, запреты на иную точку зрения – практика, которая в корне противоречит и ценностям демократии и принципу свободы слова.

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