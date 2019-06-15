Владимир Путин: В мире идут торговые войны, фактически бои без правил

«В загородной резиденции Основатель мира и национального единства - Лидер нации, президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон в честь глав государств и делегаций участников пятого Совещания по сотрудничеству и мерам доверия в Азии провел вечер дружбы». Так сайт президента Таджикистана описывал неофициальный ужин, который Рахмон в пятницу вечером устроил в Душанбе для гостей саммита СВМДА.

Большинство участников этого Совещания приехало в Душанбе из соседней Киргизии, где в Бишкеке завершился саммит ШОС. Собственно, и сам Рахмон, церемонно встречавший Владимира Путина в аэропорту у трапа, сам прилетел по этому же маршруту на полчаса раньше.

Президент Таджикистана сразу же повез гостей в Варзобское ущелье, где, как сообщает его официальный сайт, «проинформировал гостей о лучших примерах народных ремесел, исполнении чучел мастерских, дизайне национальных домов, резьбы, различных видах кондитерских изделий». Путину показали все, чем были богаты: от ковров и фруктов до галереи охотничьих трофеев, среди которых выделялась голова горного козла.

Душанбе долго готовился к этому саммиту – редкой для него возможности заявить о себе, как о площадке для проведения международных форумов. Как гласил официальный пресс-релиз, «с целью проведения мероприятия на высоком уровне столица Таджикистана украшена цветами, плакатами и символами Совещания на улицах и проспектах». И на бумаге совещание по сотрудничеству и мерам доверия в Азии получалось внушительным – 27 заявленных стран-участниц, 13 стран-наблюдателей, президенты России, Бангладеша, Ирана, Казахстана, Киргизии, Шри Ланки, Узбекистана, председатель Китая, премьеры Индии, Афганистана, Азербайджана, Камбоджи. Правда, на деле многие из участников были представлены на уровне послов, а авторитет СВМДА пока не слишком высок.

Владимиру Путину в субботу второй день подряд пришлось вставать очень рано. В Бишкеке саммит ШОС начался уже в 7 утра по московскому времени, а в Душанбе – в 8. А сбор прессы в обеих столицах начинался вообще в 3 утра по часам на Спасской башне.

С Си Цзиньпином, вместе со всеми перебравшимся из Бишкека в Душанбе, Владимир Путин за неделю встретился уже в третьей стране. Пользуясь случаем, президент России поздравил председателя Китая, которому в субботу исполнилось 66 лет, с днем рождения. Для того, чтобы порадовать друга, Путин лично приехал в резиденцию Си и преподнес ему настоящий торт-мороженое в сопровождении деревянного ящика с эскимо. Стоит заметить, что Дональда Трампа, день рождения у которого был накануне, Путин поздравлять не стал даже телеграммой.

Президент России привез на день рождение Си Цзиньпина ящик эскимо. Фото: пресс-служба Кремля

- Важно сделать все, чтобы не подпустить террористов к химическому, биологическому и иным видам оружия массового поражения, - напомнил об одной из главных задач президент России.

Во многом его выступление перекликалось с речью на саммите ШОС, но и повестки двух форумов были общими.

- В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами, - поднял еще одну тему Путин. - И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации. Необходимо восстановить доверие, утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия. Для начала хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу - товары первой необходимости, лекарства и медицинское оборудование.

На полях форума президент России пообщался с эмиром Катаром Тамимом аль Тани и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.