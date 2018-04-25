Владимир Путин в Кремле вручил награды Героям Труда

Героем России можно стать за одно яркое мгновение, но чтобы стать Героем Труда, понадобятся годы. А как выяснилось из выступлений лауреатов, удостоенных высокого звания в этом году, на самом деле, потребуется даже не одно десятилетие. Легендарный режиссер Марк Захаров руководит театром "Ленком" сорок лет, не менее легендарный тренер Николай Карполь - волейбольным клубом "Уралочка" - без одного года полвека, генеральный директор «Туламашзавода» Евгений Дронов - отдал своему оружейному предприятию всю жизнь.

- Под руководством Евгения Анатольевича в последние годы освоен выпуск современных образцов военной техники, которые поступают на вооружение армии и флота, а сам завод вновь и вновь доказывает конкурентоспособность своей продукции, свою готовность работать на высочайшем технологическом уровне, - отозвался о тульском оружейнике Владимир Путин.

Марк Захаров вышел к президенту за Золотой звездой с палочкой. Бросалось в глаза, что ему непросто, но он мужественно выдерживает и софиты, и журналистов, и все остальное. После церемонии он сел на диванчик в кремлевском фойе, отдыхал.

Марк Захаров. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Я бесконечно благодарен за высокую оценку моего труда, - сказал Захаров. - Сорок с лишним лет я руковожу "Ленкомом", и за эти сорок лет у нас не было никаких чрезвычайных происшествий. Мы жили дружно, весело и временами талантливо.

- Вся ваша жизнь состоит из чрезвычайных происшествий, - не согласился Путин. - И это касается всех наших сегодняшних награжденных. Потому что каждый день вы совершаете поступки, которые лежат в основе общего успеха.

Поклонская о задержании крымской активистки: Украинские спецслужбы разыграли подлую комбинацию Владимир Путин и главный тренер волейбольного клуба "Уралочка" Николай Карполь, удостоенный золотой медали "Герой Труда Российской Федерации". ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Профессор Российского медицинского университета имени Пирогова Галина Савельева поблагодарила президента за то, что здоровье матери и ребенка стали национальными приоритетами.

- Всю свою жизнь мы мечтали, чтобы эта проблема охраны здоровья матери и ребёнка стала бы государственной, – и наконец дождались, - радовалась она. - Потому что сейчас на самом деле строятся перинатальные центры, на самом деле создаются новые лечебные учреждения, которые оснащены современной технологией.

Для проходчика шахты «Талдинская-Западная – 2» Александра Куличенко, вероятно, было бы проще отработать пару смену в забое, чем выдержать пару минут у кремлевского микрофона.

- Эта высокая награда за честный труд всей нашей шахты, - начал Куличенко, и было видно, что свою речь он репетировал долго и упорно, как школьники учат про "ЛондонизкэпиталофгрейтБритан". - Шахтерский труд - он командный, (пауза) и каждое трудовое достижение... (тяжелый вздох) Это (долгая пауза), это...

Кто нарывается на «фаворита»? Владимир Путин и проходчик подземной шахты "Талдинская-Западная – 2" Александр Куличенко, удостоенный золотой медали "Герой Труда Российской Федерации" в Кремле. ФОТО Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Зал дружно зааплодировал, поддерживая героя.

- Это награда всего Кузбасса, - продолжил шахтер и снова остановился. Казалось, еще немного и он не выдержит и уйдет с этой проклятой трибуны. Но не такой это был человек. - Это награда угольной столицы нашей Родины. Для нас важно знать, что про шахтеров и их труд помнят и верят, что наш уголь нужен стране.

Он все же закончил эту речь, победил ее и пошел под аплодисменты к своему креслу.

Наверное, такими и должны быть настоящие герои труда.