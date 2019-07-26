Владимир Путин в Кремле культурно поговорил с Владимиром Мединским

... Тему встречи президента с Владимиром Мединским, которая прошла в пятницу, 26 июля, в Кремле, анонсировали зымысловато: «О развитии музейной отрасли России». Но Путин все же приблизил ее к жизни...

- Начнём с развития музейного дела, - кивнул он министру.

Ну, министр и начал:

- Вы знаете, Владимир Владимирович, что - с тех пор, как музеи (разумеется, российские. - А.Г.) перестали быть хранилищем артефактов и предметов искусства для знати и нобилитета...

Президент, конечно же, знал значение этого слова, и поэтому улыбнулся...

СПРАВКА «КП»

Нобилитет (от лат. nobilitas - знать) - в Древнеримской республике правящее сословие рабовладельческого класса из патрициев и богатых плебеев. Нобилитет пришёл на смену родовой знати - патрициям.

...- с той поры музеи, - продолжал доктор исторических наук Мединский, - становятся всё более и более широкими и доступными... Задачу популяризации, просвещения – новый функционал музейного дела – мы и поставили во главу угла. И есть определённые плоды - благодаря работе наших замечательных музейщиков.

Статистика, которую министр привел дальше, в самом деле, очень впечатляет:

- В целом посещаемость за шесть лет российских музеев превысила 150 миллионов человек, у билетов рост почти в два раза (министр имел ввиду количество купленных входных билетов. - А.Г.) Если мы возьмём наши федеральные музеи, то этот рост ещё выше. При этом мы существенно увеличили бюджетную поддержку наших федеральных музеев: и на зарплату, и на создание и открытие новых экспозиций. Если не считать ремонт и реставрацию – вынести это за скобки, то размер бюджетных инвестиций в федеральные музеи вырос за эти годы практически на 70 процентов, что отозвалось и в росте собственных внебюджетных доходов музеев. Они научились хорошо зарабатывать, и рост их доходов – в 2,5 раза за эти годы.

- Прилично, - похвалил Путин Мединского и его образную, несмотря на обилие цифр, речь.

- Очень важно, - с воодушевлением продолжал министр, - что музеи стали фактически фактором социально-экономического развития территорий. В некоторых городах, на Соловках например, это вообще главное системообразующее предприятие.

- Но там, - заметил Путин, а он был с рабочими визитами на Соловках раза три, - много нужно будет сделать ещё.

- Мы в самом начале пути, я бы сказал, - отреагировал Мединский, который также периодически встречается с теми, кто работает на Соловках, не раз сам там бывал - когда готовил свои знаменитые исторические труды. - Но посчитать вклад больших наших музеев, да и малых, и средних в развитие территорий – это получается огромная цифра: приток туристов, налоги, рабочие места. Вообще, это центр социальной активности, потому что в музеях сейчас проходят не только выставки.

Путин в это время изучал справки, которые, похоже, как раз подтверждали информацию и выводы министра.

- Выполняя ваши указы, - выдал комментарий Мединский, - мы увеличили количество выставок по всей стране в 1,6 раза.

И, пожалуй, самый важный момент в «музейном деле»:

- Для нас главный показатель теперь не количество выставок, а - посетителей...

(Кстати, в целом у нас в стране сейчас около трёх тысяч государственных музеев разного уровня подчинения, более 700 частных. За последние шесть лет новых музеев открылось 170, из них значительная часть – также частные.)

Есть еще одно «музейное дело», мимо которого также нельзя было пройти...

- Еще в 1996 году был принят закон о том, что необходимо все наши сокровища описать, пересчитать и внести в государственный электронный каталог. Работа эта (при прежнем руководстве Минкульта. - А.Г.) не велась, - доложил министр. - Мы запустили её только в 2015 году, и уже за четыре года наши музейщики 16 миллионов музейных предметов полностью описали. В течение ближайших лет пяти эта работа будет завершена...

Министр - для пущей наглядности - принес с собой солидную стопку листов - с диаграммами, красивыми фотографиями - с красными и желтыми стрелками.

- Если, Владимир Владимирович, вести речь о новых музеях... (В некоторых из них вы были, я их специально тут красным подчеркнул. Вот недавно Малахов курган вы смотрели в Севастополе, музей Тургенева. На Херсонесе идут работы.) Я жёлтым отметил наиболее интересные музеи, которые у нас открываются в ближайшее время, например «Владивостокская крепость». С удовольствием приглашаем вас в рамках экономического форума во Владивостоке (ВЭФ) туда зайти, будет открыта уже первая экспозиция... Это вообще первый федеральный музей, который за Уралом появится. Музей Рерихов, филиал Эрмитажа в Омске открываем и много-много других музеев. Самая амбициозная задача – открытие больших музейных выставочных площадок во Владивостоке, Кузбассе, Севастополе и Калининграде к 2023 году.

...В итоге президент, похоже, остался доволен докладом министра культуры. Кстати - подобные - культурные - встречи в Кремле (правда, в разных форматах) проходят регулярно - примерно раз в полгода.