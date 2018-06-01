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Владимир Путин в День защиты детей вручает в Кремле ордена многодетным семьям

01 июня 2018, 18:54  •  69 • В России

В пятницу, 1 июня, президент России Владимир Путин в торжественной обстановке вручил ордена "Родительская слава" многодетным семьям из самых разных уголков нашей страны. Данное мероприятие традиционно проводится в Кремле в рамках празднования Международного дня защиты детей.

"Родительская слава".Владимир Путин вручает ордена многодетным семьям

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в этом году государственной награды удостоились семьи из восьми регионов России. Так, на вручении орденов присутствовали многодетные родители из Москвы, Ставропольского края, Калининградской и Курганской областей, республик Адыгея, Хакасия, Саха (Якутия) и Мордовия.

Орден "Родительская слава" был учрежден еще в 2008 году и впервые вручен в январе 2009-го. Россияне получают его за большие заслуги в воспитании детей и укреплении института семьи. При этом награждаются не только родители, но и усыновители, воспитывающие или воспитавшие семь и более детей.

Таким семья вручают сам орден, его знаки для торжественного и повседневного ношения, грамоту, а также единовременное денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей, которое было введено указом премьер-министра России Дмитрием Медведевым в 2013 году.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в рамках мероприятий, приуроченных к Дню защиту детей Путин уже успел посетить новый лечебный корпус Морозовской детской городской клинической больницы, где пообщался с персоналом и юными пациентами учреждения.

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