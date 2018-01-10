Владимир Путин уже был в «Комсомольской правде» три раза. Ждем в четвертый

На традиционной итоговой встрече главы государства с представителями СМИ, которая в декабре 2017-го прошла в Москве, в Центре международной торговли, журналист «Комсомольской правды» Александр Гамов задал Владимиру Путину вопрос, касающийся проблем здравоохранения (подробности на сайте kp.ru).

А затем состоялся такой вот диалог... (Цитируем по стенограмме, опубликованной на сайте Президента России)

- ...Владимир Владимирович, и еще у меня предложение... Раньше вы любили к нам в «Комсомолку» заглядывать: три раза были. (Подробнее об этих визитах - ниже. - Ред.) Может быть, вы к нам в ближайшее время наведаетесь?! Мы вас будем ждать!

- Спасибо за приглашение...

(Шум в зале.)

ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ. ИЮЛЬ 1999 г.

«Государственный переворот России не грозит»

Впервые Владимир Путин побывал у нас в редакции на улице «Правды», 24 в начале июля 1999-го - еще в ранге секретаря Совета безопасности и директора ФСБ России. Мы говорили о том, как работают силовые ведомства страны, о шпионах, об оппозиционных партиях и движениях, о судьбе Мавзолея Ленина и о многом другом... (По сути, это было первое большое интервью будущего лидера России, - у нас в газете оно вышло 8 июля 1999-го.)

Первый визит Владимира Путина в редакцию "КП" состоялся в 1999 году. Тогда будущий президент занимал должности Директора ФСБ и Секретаря Совета безопасности.

Вот несколько высказываний Владимира Путина, которые и сегодня не потеряли актуальности

О зарубежных спецслужбах

- ...К сожалению, зарубежные спецслужбы, помимо дипломатического прикрытия, очень активно используют в своей работе различные экологические и общественные организации, коммерческие фирмы и благотворительные фонды. Вот почему и эти структуры, как бы на нас ни давили СМИ и общественность, всегда будут под нашим пристальным вниманием. Этого требуют от нас интересы государства. Мы ничего не делаем «ради конъюнктуры». Работаем, как говорится, только по факту.

О КПРФ и Мавзолее Ленина

- ...Что будет с КПРФ? Думаю, что запрет не самый лучший способ борьбы с оппозицией. Цель не будет достигнута, а эффект получится обратным. На Руси гонимых любят.

Ну а по Мавзолею… Не думаю, что в ближайшее время с ним что-то произойдет. А если и появится решение, никаких волнений не будет. Но вообще любой вопрос должен созреть. Все должно быть вовремя, не стоит суетиться.

Почему он не стал генералом

- Я оставил службу в КГБ подполковником. Когда снова перевели на Лубянку, мог практически сразу получить генерала. (Но Путину тогда присвоили только звание полковника. - Ред.) Но думаю, это было бы с моей стороны некорректным. В воинских коллективах есть определенная традиция: очередную звезду надо заслужить.

ВСТРЕЧА ВТОРАЯ. ФЕВРАЛЬ 2000 г.

«Алло, «Комсомолка»? Срочно соедините с Путиным!»

...В начале февраля 2000-го Владимир Путин приехал в «Комсомолку» в качестве исполняющего обязанности Президента России. Это была первая «Прямая линия» Владимира Владимировича - за полтора часа он 38 раз поднимал телефонную трубку. (Материалы мы публиковали в двух номерах («Алло, «Комсомолка»? Срочно соедините с Путиным!», «Я не буду рассказывать басни. Они ни к чему», «КП», 10 и 11.02.2000 г.)

Обложка "Комсомолки", посвященная визиту Путина в феврале 2000 года.

Самые актуальные цитаты, которые тогда сразу же «ушли в народ»

О том, достоин ли быть Президентом России

Один из вопросов на Прямой линии звучал так: «Считаете ли вы себя достойным быть Президентом России, если вас рекомендовал Ельцин, который разрушил Советский Союз и которому народ не верит?»

- Если народ за меня проголосует, значит - достоин, если нет - недостоин... А мое личное мнение будет основано на мнении избирателей, которые 26 марта (2000 года. - Ред.) пойдут на выборы и примут свое решение... О человеке судят не по тому, что о нем говорят, а по тому, что он делает.

...Теперь - насчет разрушения Советского Союза. Могу вам напомнить известную формулу, которая у нас уже прижилась: тот, кто не жалеет о разрушении Советского Союза, у того нет сердца, а тот, кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы. Наши действия... направлены на то, чтобы воссоздать Союзное государство, но на новой основе.

«Спасите наших сыновей!»

В тот день - благодаря нашей Прямой линии - до Владимира Путина дозвонились сразу несколько матерей, чьи сыновья либо «пропали в армии» - и о них ни слуху, ни духу... Либо уклоняются от военной службы, так как «боялись привлечения к боевым действиям». (Напомним - тогда в Чечне шла война. - Ред.) Один из таких парней был арестован. И.о. президента аккуратно записал все адреса и затем, как нам сообщила его пресс-служба, дал поручения Минобороны и правоохранительным органам разобраться с каждым случаем в отдельности. Матери, которые месяцами не могли добиться правды, наконец получили на свои обращения ответы...

ВСТРЕЧА ТРЕТЬЯ. МАЙ 2005 г.

«В моей семье читают «Комсомолку»

...А в мае 2005-го, накануне 80-летия со дня выхода первого номера «Комсомольской правды» (а выходим мы с 24 мая 1925 года. Президент России приехал к нам в редакцию, чтобы поздравить коллектив с юбилеем. Этому событию 24 мая 2005-го мы посвятили и нашу праздничную обложку, и десяток фотоснимков, и два газетных разворота...

Вот что запомнилось больше всего - нам и нашим читателям...

Президент России приехал в редакцию "КП" в мае 2005 года.

Заинтересована ли Россия в приезде русских?

На этот вопрос наших журналистов Владимир Путин ответил прямо:

- Конечно, заинтересована. Но не только русских, а и других, всех, кто хочет жить в России и подчиняться законам нашей страны. Уверяю вас - врагов такой постановки вопроса в руководстве страны нет. Мы будем решать эту проблему.

А российских женщин мы заставим побольше рожать?

- Заставить вообще никого и ничего сделать нельзя, - резко ответил тогда президент. - Тем более рожать. Нужно условия создавать соответствующие. Искать побудительные мотивы. Нужно, чтобы это было таким общенациональным лозунгом - большая семья. И, разумеется, государство должно создавать условия для того, чтобы это было популярно, почитаемо обществом...