Владимир Путин утвердил процедурную часть законопроекта о поправках в Конституцию

Совет Федерации в субботу утром рассмотрел закон о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», после чего документ был утвержден президентом страны. Из Кремля закон отправился на оценку в Конституционный суд и будет вынесен на общероссийское голосование. После этого он уже будет принят окончательно.

Как ожидается, голосование пройдет 22 апреля. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших в нем участие. Если решение на общероссийском голосовании будет положительным, президент издаст указ о включении этих поправок в текст конституции.

Документ на конституционном уровне фиксирует социальные гарантии, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, предусматривает возможность не более двух президентских сроков, но действующий президент после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост главы государства.

Закон в частности предусматривает внесение изменений в главы 3–8 Конституции и предусматривает:

- гарантированное обязательное социальное страхование, адресную социальную поддержку граждан и индексацию социальных пособий и иных социальных выплат,

- заботу о детях на государственном уровне,

- обеспечение защиты исторической правды,

- обеспечение системы здравоохранения, системы воспитания и образования; оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, защиты семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины,

- изменение конституционного статуса президента и повышение требований к кандидату на должность президента.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники