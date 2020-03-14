Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
«Мы потеряли Львов, столица украинства теперь Луцк» – Фарион
«Мне это всё глубоко противно»: журналистка «Радио Свобода» рассказала об увольн...
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр,...
Главная / В России

Владимир Путин утвердил процедурную часть законопроекта о поправках в Конституцию

14 марта 2020, 17:00  •  32 • В России

Совет Федерации в субботу утром рассмотрел закон о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», после чего документ был утвержден президентом страны. Из Кремля закон отправился на оценку в Конституционный суд и будет вынесен на общероссийское голосование. После этого он уже будет принят окончательно.

Как ожидается, голосование пройдет 22 апреля. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших в нем участие. Если решение на общероссийском голосовании будет положительным, президент издаст указ о включении этих поправок в текст конституции.

Документ на конституционном уровне фиксирует социальные гарантии, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, предусматривает возможность не более двух президентских сроков, но действующий президент после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост главы государства.

Закон в частности предусматривает внесение изменений в главы 3–8 Конституции и предусматривает:

- гарантированное обязательное социальное страхование, адресную социальную поддержку граждан и индексацию социальных пособий и иных социальных выплат,

- заботу о детях на государственном уровне,

- обеспечение защиты исторической правды,

- обеспечение системы здравоохранения, системы воспитания и образования; оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, защиты семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины,

- изменение конституционного статуса президента и повышение требований к кандидату на должность президента.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



32
Источник
Похожие новости
14 марта 2020, 10:00
Зеленский подписал закон о фактическом запрете получать образование на Украине на русском языке
14 марта 2020, 11:00
«Господа соврамши» из команды Зеленского отказались от диалога с Донбассом
14 марта 2020, 00:00
Сколько в Кремле сценариев на 2024 год?
13 марта 2020, 23:00
Вячеслав Никонов: Мой дедушка писал Сталинскую Конституцию и мне бы сейчас от него досталось...
14 марта 2020, 02:00
Сколько галочек будет в бюллетене по поправке в Конституцию
13 марта 2020, 19:00
Терешкова - это Гагарин сегодня
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 марта 2020, 02:35
"Люди! Люди!": До травли Валентины Терешковой опустились и бывший мэр, и модные блогеры
11 марта 2020, 05:35
Россия сможет победить в нефтяной войне с США: NI увидел в развале ОПЕК "месть" за американские санкции
09 марта 2020, 05:35
Зеленский дал Путину год и признался в обиде. Мария Захарова предложила ему инструкцию
12 марта 2020, 02:35
Саудовская Аравия объявила, что снизила цены на нефть: Новак оценил последствия
11 марта 2020, 10:30
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавшись назначения лекарства
12 марта 2020, 08:35
«Мы потеряли Львов, столица украинства теперь Луцк» – Фарион
11 марта 2020, 03:35
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заявил о "звонке" Путину из-за Крыма
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.