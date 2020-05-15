Владимир Путин устроил разнос чиновникам: "Послушайте внимательно!"

Президент России Владимир Путин напомнил властям регионов о том, что называл конкретные цифры по доплате за работу с больными коронавирусом. Глава страны подчеркнул, что это были не часы, не минуты работы - было строгое поручение доплатить за факт работы. Об этом он сказал после доклада врио губернатора Севастополя, который отчитался о сделанных доплатах.

"Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для экипажей скорой помощи и так далее", - обратился президент к врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву и остальным губернаторам страны.

Он снова уточнил, что в качестве доплаты были названы "конкретные цифры за работу с коронавирусными больными, не за время, там, пять-десять минут или два часа, а за факт работы".

"Развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать? Нет", - строго отрезал Путин.

А до этого президент на повышенных тонах прояснил, как именно должны производиться выплаты врачам.

"Послушайте внимательно! - передаёт слова Путина "Утро.ру". - Мы договорились, и было чётко сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не какие-то часы и минуты. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры".