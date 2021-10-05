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Владимир Путин указал на "бессовестных людей"
05 октября 2021, 15:50 • 127 • Политика
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с учителями указал на "бессовестных людей". Эти нехорошие люди "не думают ни о чём, кроме наживы".
Встреча с учителями состоялась в их профессиональный праздник 5 октября. Педагоги затрагивали проблемы, которые волнуют их сегодня как на профессиональном, так и на личном уровне. В том числе говорили о вредном влиянии онлайн-пространства.
Владимир Путин, говоря о вредной составляющей интернета, подчеркнул:
Действительно, в Сети достаточно вредоносного контента, который опасен именно для подрастающего поколения. И на него следует обращать особое внимание, вычищая онлайн-пространство:
Напомним, в том числе контролем за онлайн-пространством занимается Лига безопасного интернета. О работе лиги "Первый русский" совсем недавно рассказывал в разрезе борьбы родительского сообщества с рэпером Моргенштерном. Мамы и папы считают, что творчество этого артиста плохо влияет на их детей и просит отменить его концерты по всей России. Успеха родители уже добиваются.
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