Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
Ответ Симоньян о "мачехе" заставил замолчать украинского эксперта в пр...
Во время интервью Лукашенко взбесил американского журналиста словами о США - вид...
"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова презид...
Главная / Политика

Владимир Путин указал на "бессовестных людей"

05 октября 2021, 15:50  •  127 • Политика
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с учителями указал на "бессовестных людей". Эти нехорошие люди "не думают ни о чём, кроме наживы".
Встреча с учителями состоялась в их профессиональный праздник 5 октября. Педагоги затрагивали проблемы, которые волнуют их сегодня как на профессиональном, так и на личном уровне. В том числе говорили о вредном влиянии онлайн-пространства.
Владимир Путин, говоря о вредной составляющей интернета, подчеркнул:
Бессовестные люди, которые не думают ни о чём, кроме наживы, используют интернет для извлечения прибыли по максимуму. Извините за моветон, плевать они хотели на судьбы людей и детей.
Действительно, в Сети достаточно вредоносного контента, который опасен именно для подрастающего поколения. И на него следует обращать особое внимание, вычищая онлайн-пространство:
Здесь и доведение до суицида, здесь и детская порнография распространяется, и всякая белиберда информационная, которая с ума сводит детей и доводит до крайних событий.
Напомним, в том числе контролем за онлайн-пространством занимается Лига безопасного интернета. О работе лиги "Первый русский" совсем недавно рассказывал в разрезе борьбы родительского сообщества с рэпером Моргенштерном. Мамы и папы считают, что творчество этого артиста плохо влияет на их детей и просит отменить его концерты по всей России. Успеха родители уже добиваются.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





127
Источник
Похожие новости
05 октября 2021, 04:45
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
05 октября 2021, 00:40
Еврокомиссар намекнул на новую инициативу по газу
05 октября 2021, 02:25
"Шаг смелый, но наивный": "Подставу" Лукашенко разобрали по деталям
05 октября 2021, 10:35
Кто "слил" данные об офшорах Зеленского: на Украине дали ответ
05 октября 2021, 00:40
В США никак не могут смириться: Госдеп высказался о закачке газа в "Северный поток - 2"
05 октября 2021, 12:20
Запуск "Циркона" вразумил: британцы захотели помириться с Россией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 сентября 2021, 21:15
Путин поставил Эрдогану ультиматум по Сирии и Закавказью - эксперт
03 октября 2021, 01:25
Зеленский ограничил срок своего президентства: Определён момент, когда пора уходить
30 сентября 2021, 14:40
Что такое "Частная военная компания Вагнера": Бойцы, оружие, возможности
03 октября 2021, 16:35
Поворотный момент истории: США больше не могут выстрелить первыми
30 сентября 2021, 14:35
«Задержан лидер регионального неонацистского объединения»: ФСБ предотвратила подготовку теракта во Владивостоке
28 сентября 2021, 22:20
Захарова предупредила журналистов ФРГ после закрытия немецкого RT: "Вам понравится"
30 сентября 2021, 12:50
Россия, "больше угля"! Газовый кризис вышел в Европе на новый уровень
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.