Владимир Путин указал на "бессовестных людей"

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с учителями указал на "бессовестных людей". Эти нехорошие люди "не думают ни о чём, кроме наживы".

Встреча с учителями состоялась в их профессиональный праздник 5 октября. Педагоги затрагивали проблемы, которые волнуют их сегодня как на профессиональном, так и на личном уровне. В том числе говорили о вредном влиянии онлайн-пространства.

Владимир Путин, говоря о вредной составляющей интернета, подчеркнул:

Бессовестные люди, которые не думают ни о чём, кроме наживы, используют интернет для извлечения прибыли по максимуму. Извините за моветон, плевать они хотели на судьбы людей и детей.

Действительно, в Сети достаточно вредоносного контента, который опасен именно для подрастающего поколения. И на него следует обращать особое внимание, вычищая онлайн-пространство:

Здесь и доведение до суицида, здесь и детская порнография распространяется, и всякая белиберда информационная, которая с ума сводит детей и доводит до крайних событий.

Напомним, в том числе контролем за онлайн-пространством занимается Лига безопасного интернета. О работе лиги "Первый русский" совсем недавно рассказывал в разрезе борьбы родительского сообщества с рэпером Моргенштерном. Мамы и папы считают, что творчество этого артиста плохо влияет на их детей и просит отменить его концерты по всей России. Успеха родители уже добиваются.