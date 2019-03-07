Над входом в главный корпус 1-го оперативного полка московской полиции висел транспарант «Конь, отвага и закон — наш девиз и ваш покой». Именно сотрудницы входящего в состав полка кавалерийского батальона пригласили несколько дней назад во время коллегии МВД Владимира Путина к себе в гости, посмотреть на их службу. Президент пообещал приехать и в канун 8 марта обещание сдержал.

Конный манеж для выездки был украшен в кавалерийской манере — устилавшие пол опилки были раскрашены орнаментом, в центре которого находилась, разумеется, гигантская восьмерка и название месяца. Таким образом к приезду президента готовились сами служащие в полку девушки, несколько дней наводившие такую красоту.

К визиту президента цветными опилками нарисовали гигантскую открытку. Фото Михаил Метцель/ТАСС

Пользуясь случаем Путину показали стенд с обмундированием современного сотрудника конной полиции, среди амуниции были и две шашки.

- Это для патрулирования в торжественных случаях, - успокоил всех командир полка.

В манеже тем временем выстроились полицейские со своими конями. Все кони как на подбор были белые, лишь некоторые в яблоках, а сбоку под уздцы держали гнедого, который явно предназначался для высокого гостя.

- Спасибо, что приняли наше приглашение, - поблагодарила одна из девушек. - Прокатитесь с нами?

Такого опыта, как у наездниц из полиции, у Путина точно не было, и ему, чтобы сесть в седло, принесли подставку. Заиграли «Подмосковные вечера» и президент в сопровождении конного эскорта сделал круг по манежу. Ему это явно понравилось, и Путин совершил еще один круг.

Конь, правда, президенту попался с норовом. И пока девушки демонстрировали номера выездки, он постоянно пытался то пятиться задом, то боком покинуть строй.

- У вас уникальное подразделение, в нем 857 служащих, и одна треть - это женщины, - сказал Путин. - У нас все больше и больше женщин работают в правоохранительных органах.

Командир полка, рассказывая о службе женщин в конной полиции, заметил, что легче находить с людьми общий язык, когда патрулирование несет смешанная пара.

- А когда лесопарки столицы патрулируют девушки, число несчастных случаев резко сокращается, - заявил он.

- Потому что те, кто хотят покончить жизнь самоубийством, на вас посмотрят, и снова жить хочется, - поддержал Путин. - Как у нас шутят, что нужно девушке, чтобы сохранять фигуру? Три элемента: тренажер, массажер и ухажер. У вас такие классные ребята, что они запросто выполнят все эти три пункта. Вторую и третью — точно.

Полицейские-кавалеристы Первого Оперативного полка полиции Главного управления МВД России по Москве. Фото Михаил Метцель/ТАСС

Без подарка на праздник приходить не принято. Президент свой подарок не принес, а привел. На манеж вывели четырехлетнего серого орловского рысака по кличке Золотой Луч, которого он передал батальону. В ответ Путину предсказуемо вручили подкову.

- Желаю вам удачной службы, личного счастья, с наступающим праздником! - поздравил девушек глава государства.

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