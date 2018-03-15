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Владимир Путин: Террористы хотели расстреливать заложников "Норд-Оста" на Красной площади. Мы не могли этого допустить

15 марта 2018, 15:24  •  124 • В России

В соцсетях появилась вторая часть фильма тележурналиста Андрея Кондрашова "Путин". "КП" приводит наиболее интересные фрагменты из этого фильма.

Как США обманули Россию в Киеве

Владимир Путин рассказал о том, как американцы накануне переворота в Киеве просили Россию удержать Януковича от применения армии против протестующих в 2014 году.

- Мы - сделали, а через день или через два произошёл госпереворот, - сказал Путин. - Ну хоть бы кто сказал что-нибудь: да, ситуация вышла из-под контроля, мы этого не хотели. Если гаранты есть там три страны, хотя бы сделайте вид, что вы хотите все вернуть в правовое поле назад. Нет. В одну секунду началась массированная финансовая, административная, политическая поддержка переворота. Ну что это такое? Это с нами так решили разговаривать? Наши партнёры должны знать, что таким хамским способом с Россией ни о чем невозможно будет договориться.

На вопрос Андрея Кондрашова "есть ли обстоятельства, при которых Россия отдаст Крым?"

- Ну вы что с ума сошли? - удивился Путин. - Нет и никогда не будет таких обстоятельств.

Владимир Путин об обстоятельствах возможного возврата Крыма Украине: "Нет и никогда не будет таких обстоятельств".

Как освобождали "Норд-Ост"

Один из тяжелейших моментов в истории России - захват террористов в театральном центре на Дубровке.

- В планах террористов было взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь и расстреливать их и прямо на Красной площади, выбрасывая тела на улицу, - рассказал Путин. - С целью оказать воздействие на руководство, на спецслужбы. Конечно, мы это не могли допустить.

Среди способов освобождения захваченных заложников был выбран единственный, способный спасти людей. Нужно было закачать в здание усыпляющий газ, потом толкнуть подпиленную стену на сцене и за несколько секунд уничтожить террористов.

- Начали лобзиком тихонько выпиливать нужные места, - вспоминает президент. - Мне позвонил директор ФСБ и сказал, что газ по неизвестным причинам не работает. Я спросил - группа готова, они пойдут? Он сказал - пойдут. Я сказал - начинайте.

Авторы фильма рассказали, что после начала штурма Путин вышел из своего кабинета в Кремле и пошел в часовню. Террористов удалось уничтожить.

- К сожалению, у нас погибло немало людей, но не из-за перестрелок или газа, а из-за неумения действовать в такой ситуации, - сказал Путин. - Нужно было делать уколы антидота, его было достаточно, но кому-то сделали два-три раза, кому-то ни одного. Мы провели тщательное расследование, в таких условиях трудно кого-то наказывать, люди шли на смерть. Там все было в растяжках, заминировано, в этих условиях было очень сложно работать. Если бы ничего не делали, количество жертв было бы гораздо больше.

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Как Путин спал с ружьем

- Когда я увидел у него на даче ружье, у меня холодок по коже пробежал. Я не думал, что так серьезно все, - рассказал друг президента, музыкант Сергей Ролдугин. - Он сказал тогда: "Не поможет, но с ним спокойней".

Сам Владимир Путин о 90-х отзывается спокойней, хотя согласен, что сравнивать сегодняшнее время и те годы невозможно.

- Много сказок, много надуманного о "бандитском Петербурге", но в целом ситуация была боевой, - сказал Путин. - Я у себя на даче ложился с помповым ружьем спать, это правда. Но времена были такие. Береженого Бог бережет.

Вспоминая время после ухода из мэрии Санкт-Петербурга, Путин говорит, что никуда уезжать не хотел, но других вариантов, кроме переезда в Москву, не было.

- Работы не было, - признался Путин. Я даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких. Поэтому когда предложили переехать в Москву и заняться юридическими делами в управлении делами президента, я согласился и приехал.

Как Путин отказался от пива Меркель

Путин рассказал авторам фильма про свой любимый сорт пива, который полюбил во время службы в Германии. Причем об этом хорошо знает и канцлер Германии Ангела Меркель.

- Ангела время от времени несколько бутылочек радебергского пива присылает, - рассказал Путин. - Когда в Германию приезжаю, она всегда спрашивает: чего тебе приготовить? И тут же: я знаю - "Radeberger".

Правда, тут же он признался, что старается пивом не злоупотреблять.

- Я люблю, но стараюсь пить его поменьше. Появляется, говоря по-немецки, bierbauch - пивной живот, - сказал он.

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Как взвешивали чудо-щуку

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что хотел засекретить место, где они с Путиным поймали гигантскую щуку.

- Я говорил – давайте не будем называть место, где мы находимся, потому что то место, где когда-то была поймана реально огромная рыба — щука, туда просто паломничество было, - сказал Шойгу. - Люди добирались туда чем можно и чем нельзя. Летели из Иркутской области, Бурятии, из Монголии.

Владимир Путин и его улов в 2013 году.

- Знаю, что были сомнения по поводу веса в 20 килограммов, но её взвешивали, и я думаю, что вряд ли снизу гирьку привешивали, - вспомнил Путин. - Правда внутри ещё была рыбина приличная, то есть щука её заглотила. Как бы там ни было, это самая большая моя гордость, потому что крупнее рыбы я больше не добывал.

ПУТИН. Часть 2. Новый фильм Андрея Кондрашова.Сколько было покушений на Путина и как их предотвращали? Почему до сих пор так много тайн вокруг службы Путина в Дрездене? Что за документы разведчик Путин жёг в резидентуре КГБ? Папок было столько, что печка лопнула.

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