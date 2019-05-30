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Владимир Путин: Такие люди как вы – достояние и благословение нашей страны

30 мая 2019, 22:39  •  64 • В России

Церемония вручения орденов "Родительская слава" в Кремле - одна из самых непростых и для организаторов, и для президента. Когда тебе год, два или три, то очень просто испугаться собравшихся, оркестра или еще чего-нибудь и заплакать. Пару раз в былые церемонии Владимир Путин пытался помочь успокоить расстроившегося малыша, но не преуспел и, видимо, зарекся.

Но в этот раз президента "перебили" лишь один раз.

- На примерах таких семей, как ваши, укрепляется авторитет самого института семьи, - сказал глава государства и отреагировал на годовалого ребенка. - Вот он подтверждает! Так и есть. Такие семьи и такие люди как вы – достояние и благословение нашей страны. И мы будем стремиться к тому, чтобы их только прибывало, - поздравил всех с наступающим Днем защиты детей президент.

Отец одиннадцати детей, Владимир Дмитриев из Москвы у трибуны откровенно удивлялся:

- Нас часто спрашивают - как это 11 детей? А мы обычная семья, только немножко забот и трудов побольше. Живем по совести и так, как жили наши предки. Вот у меня по папиной линии - восемь человек детей, по маминой у бабушки - семь человек в семье, а у прабабушки - за десять.

Пока мама смотрит на Путина: Лучший момент церемонии награждения.

Неожиданно к президенту на сцену выбежал четырехлетний мальчик и начал что-то тихонько ему говорить. Путин внимательно выслушал и одобрил.

- Надо обязательно так и сделать, - обратился он к столу, где сидели братья и сестры малыша.

- Я скажу только два слова, - вышел к микрофону священник Павел Тайченачев из республики Алтай. - Многодетная семья - нормальная семья.

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