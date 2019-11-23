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Владимир Путин: Статус партии власти не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить - народу России

23 ноября 2019, 18:39  •  52 • В России

Владимир Путин не состоит ни в какой партии, но по традиции приезжает на съезды «Единой России». Президент обращается с трибуны к главной партийной политической силе страны, объясняя, что и он, и граждане ждут от нее.

- Прошу сосредоточиться на достижении зримых результатов по всем национальным проектам, чтобы люди чувствовали позитивные перемены в своей жизни, - сказал Путин. - Именно результаты, а не слова или пустые обещания должны стать главным аргументом партии. Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только её, и страну сдадут. Такое было в нашей истории неоднократно, и в том числе в нашей новейшей истории.

Причем, пожалуй, впервые президент заговорил о преемственности курса страны.

Путин: Статус партии власти заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить, служить народу России.(c) Ruptly

- Предстоящие выборы имеют огромное значение для обеспечения преемственности национального развития, для сбережения и наращивания всего того, что уже сделано, - напомнил он парламентских выборах, до которых еще почти два года. - Необходимо обеспечить общественную консолидацию вокруг долгосрочной стратегии движения России вперёд. Статус партии власти не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить, служить народу России.

Ключевыми принципами в работе Путин назвал близость к людям и конкретную работу на местах.

- Здесь важно всё: и крупные инфраструктурные стройки, которые разворачиваются у нас по всей стране, и модернизация, строительство сельских школ, городских поликлиник, ФАПов, благоустройство городов и сёл, - перечислял он. - Не позволяйте скрывать, заметать под ковёр какие бы то ни было недостатки. Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной «Прямой линии». Вы же видите сами, знаете: то больничку покажут развалившуюся, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену ходят. Но на местах-то вы должны это видеть все, если чиновники не видят – терзать их, трясти, добиваться решения.

Путин выступает на съезде партии Единая Россия .

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