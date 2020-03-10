Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ни большая, ни маленькая: в России хотят отменить рыбоохранные зоны
Порошенко готовится уехать «на лечение», если не удастся подкупить нового Генпро...
"У России руки связаны": Сатановский задал властям главный вопрос по М...
Алексей Мозговой спустя пять лет: бандит, убийца, грабитель
Главная / В России

Владимир Путин: Сталин - тиран, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером

10 марта 2020, 10:00  •  44 • В России

В десятой части интервью ТАСС Владимир Путин ответил на вопросы о Великой Отечественной войне, Сталине и Гитлере. Андрей Ванденко

Победа, 75 лет. Для Вас принципиально важно, чтобы все приехали лидеры?

Владимир Путин

Вообще не важно. Это наш праздник. Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно — к нам приехать. Мы ждём и будем рады, если они приедут. Если нет — это их выбор. Но это, мне кажется, и для них было бы ошибкой.

Андрей Ванденко

У Вас есть ощущение, что у нас хотят отнять Победу?

Владимир Путин

Нет такого ощущения. Это невозможно, достаточно посчитать. Ну, понимаете, это же недалёкие люди, которые читать-писать не умеют. Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто. Надо посмотреть хронологию развития событий начиная с 1919–18 годов, как это всё происходило. Кто и какие подписывал документы с Гитлером. Кстати говоря, Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи Сталин — Гитлер. А вот Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гитлер и премьер-министр Франции — есть. Гитлер и руководитель Польши — есть. И они с ним работали, с Гитлером, неоднократно встречались, сдали Чехословакию. Польша вместе с Гитлером поделила эту Чехословакию, и по сути, договорились с ними о вводе войск в Чехословакию. Единственное, что немцы им сказали, Гитлер сказал: «Только не в один день с нами, не будем друг другу мешать, мы не претендуем на то, на что вы претендуете — на Тешинскую область». Это прямой сговор. Ну, прочитайте, всё в документах есть. Я вот из архива поднял это всё и посмотрел, почитал.

Андрей Ванденко

Да-да, читали, слышали.

Владимир Путин

Ну да, конечно, там всё написано. И потом будут рассказывать, кто там виноват. Вот они и виноваты начиная с 38-го года. Этот Мюнхенский так называемый сговор, он и был первым шагом к развязыванию Второй мировой войны.

Андрей Ванденко

Польша приравнивает Советский Союз, официально Варшава приравнивает Советский Союз к гитлеровской Германии, ставит знак равенства и обвиняет обе страны в развязывании Второй мировой войны. Мы тут же кидаемся в бой.

Владимир Путин

Мы никуда не кидаемся. Секретные там протоколы Молотова и Риббентропа мы осудили, Россия сделала это. Но пускай и другие страны тогда по-честному скажут, как они оценивают поведение своего руководства в те времена, пускай скажут об этом честно, а не предъявляют какие-то вымышленные, совершенно надуманные обвинения или претензии.

Андрей Ванденко

Вы говорите про прошлое, я про сегодня, всё-таки, смотрите...

Владимир Путин

Не-не-не-не.

Андрей Ванденко

Сегодняшние власти Польши не позвали Вас в Освенцим на 75-летие.

Владимир Путин

Не позвали — и не надо!

Андрей Ванденко

Но поехал туда зато Зеленский, который рассказывает про 1-й Украинский фронт, про 100-ю Львовскую дивизию…

Владимир Путин

Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что всё это — конъюнктура сегодняшнего дня. А миллионы украинцев, которые воевали с Гитлером, воевали с нацизмом? Это плевок для них в лицо. Я Вас уверяю. Боятся просто рот раскрыть там, потому что сразу преследование начнётся. Я знаю, что там происходит, в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках. Для них это — плевок. Ну, нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку.

Андрей Ванденко

А как Вы относитесь к лозунгам, когда там «Можем повторить», которые 9 Мая?

Владимир Путин

Какие? Что это за лозунги?

Андрей Ванденко

Ну, 9 Мая типа на BMW или на Mercedes сзади: «Можем повторить», «На Берлин»...

Владимир Путин

Послушайте, Вы…

Андрей Ванденко

«Спасибо деду за Победу».

Владимир Путин

«Спасибо деду за Победу» — отлично.

Андрей Ванденко

А «Можем повторить»?

Владимир Путин

Вы знаете что? Это трактовать можно по-разному. Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 миллионов человек, нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если туда кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим.

Андрей Ванденко

Ну лучше бы, чтобы не пришлось…

Владимир Путин

Конечно, мы к этому никогда не стремились и стремиться не собираемся. И у российского руководства никогда не стоит вопрос таким образом. Если лозунг, о котором Вы сказали, рассматривать именно с таких позиций, то достаточно вспомнить и Александра Невского: «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет».

20 вопросов Владимиру Путину. Часть 10. О Великой Отечественной войне, Сталине и Гитлере.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



44
Источник
Похожие новости
08 марта 2020, 18:00
Тащить в Киев и не пущать в Москву
08 марта 2020, 21:30
«Сделать бомбу и поозоровать в каком-нибудь Саранске»: RT публикует расшифровки разговоров фигурантов дела «Сети»
09 марта 2020, 01:00
А вы читали поправку? По ней все народы России у нас - государствообразующие
08 марта 2020, 18:30
«Упрощает процесс оформления»: в России начали применять новый формат полиса ОСАГО
08 марта 2020, 19:30
Приехали из Италии: в России выявили ещё три случая заболевания коронавирусной инфекцией
10 марта 2020, 02:00
Украинский шпион считает, что Донбасс для незалежной потерян навсегда
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2020, 06:35
"Что ж ты, фраер, сдал назад": Эксперт оценил итоги переговоров Путина и Эрдогана
08 марта 2020, 06:35
Стрелков: Масштабная война неизбежна. Украина готовит мясорубку
06 марта 2020, 02:35
Отказали во всех качествах: Немецкий "допинг-разоблачитель" рвётся в Россию, пока неудачно
06 марта 2020, 02:35
"Это очень нас смущает": Украина нашла странности в крушении боинга
09 марта 2020, 04:35
Автор строк «Никогда мы не будем братьями» не верит в реинтеграцию Крыма и Донбасса
04 марта 2020, 04:35
Украинская разработка не уберегла танки Турции от полного уничтожения
07 марта 2020, 15:35
"Супербыстрая" ракета Трампа стала прекрасной мишенью для русских С-400. Миллион долларов "сожгли" сходу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.