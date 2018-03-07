Владимир Путин: США нагло нас обманули во время переворота на Украине

Журналист Владимир Соловьев выложил в социальных сетях фильм «Миропорядок-2018» о Владимире Путине и российской политике последних лет. «КП» публикует наиболее интересные отрывки из заявлений президента России в этом фильме.

Американцы даже не извинились

- К нам обратились американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали все, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации.

Ну, хоть позвонили бы, хоть бы что-то сделали, хоть слово бы сказали. Хотя бы сказали — знаете, есть такое понятие, как эксцесс исполнителя, — что мы этого не хотели, но так вот события развивались, но мы сделаем все, чтобы вернуть все в правовое поле. Ни слова, наоборот, полная поддержка тех, кто совершил государственный переворот.

Так грубо и нагло, пожалуй, в первый раз обманули. Так, чтобы сказали: давайте сделаем так, а на самом деле всё сделали по-другому и даже не соизволили что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было.

Где гарантия, что США не нанесут ядерный удар снова?

- Что касается ядерной кнопки, это вообще, мягко говоря, как бы вопрос не очень корректный, я считаю. Не мы это начали. Напомню, что ядерная бомба, атомная бомба впервые появилась не у нас, а в Соединенных Штатах. Это первое. Второе, мы никогда не применяли ядерного оружия — Соединенные Штаты применили против Японии. Причем во многих японских учебниках замалчивается этот факт. Пишется, что применили союзники. Какие союзники? Советский Союз был союзником США, но нас никто в известность даже об этом не поставил.

Штаты это сделали. Где гарантия, что это не повторится?

Владимир Путин в новом документальном фильме Миропорядок 2018 .

Я не разочаровался в Трампе

- Разочарования в Трампе никакого нет и быть не может. В человеческом плане он произвел на меня очень хорошее впечатление, взвешенное. При всей эпатажности поведения, к которой, видимо, человек привык в силу своего предыдущего жизненного опыта, когда мы говорили о делах, он вникает в проблемы, он коммуницирует, он слушает собеседника. Я вижу, с ним можно искать какие-то компромиссы. У меня разочарования совсем нет в партнере, а все больше в самой системе. Здесь не может не быть разочарования, потому что она демонстрирует неэффективность, сама себя поедает, а взаимодействовать с такой системой достаточно сложно, потому что она непредсказуема.

«Вдолгую» в Крыму мы все равно выиграем

- Я не сомневался, что будут санкции после Крыма. Непонятно было, в какой форме это будет сделано. Но, принимая решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира. И все-таки, когда мы на одну чашу ставим судьбы миллионов людей, тех, которые хотят вернуться, и сложности в отношениях, все-таки первое несопоставимо важнее.

Я думаю, что кто-то сознательно подвел нас к такой черте, оказавшись на которой, мы должны были так действовать. Мало кто ожидал, что мы будем действовать так быстро и дерзко. Наши оппоненты выработали правильную тактику, в известной степени своих целей в тактическом плане добиваются. Но я думаю, что в долгую мы все равно выиграем.

Приврал немного Меланье, но без этого нельзя

- Рассказывал на саммите в Гамбурге Меланье Трамп и жене премьера Италии о России, о Сибири, о Камчатке, о рыбалке, фауне, о тиграх и медведях, которые там водятся. Как водится в таких случаях, приврал немножко, но когда о рыбалке рассказываешь, разве можно не приврать.

- Не вербовали ли их?

- Нет, я давно этим не занимаюсь.

У нас страна оптимистов

- Я оптимист. У нас и страна такая. Мы все оптимисты. Настроены на самое лучшее в будущем. И мы его добьемся!