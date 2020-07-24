Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы...
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух ди...
Луцкий террорист показал двуличность Зеленского. Скабеева указала на нестыковку
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в...
Главная / В России

Владимир Путин спросил Михаила Мишустина, куда можно поехать в отпуск

24 июля 2020, 16:30  •  66 • В России

Совещание с постоянными членами Совета безопасности Владимир Путин начал, с одной стороны, со стратегического, а с другой, с вполне бытового вопроса. Он поинтересовался у Михаила Мишутина - куда можно поехать в отпуск, кроме стран, об открытии авиасообщения с которыми уже было объявлено.

- Как идут переговоры с иностранными партнерами по поводу летнего периода отпусков? - спросил Путин. - Имею ввиду все проблемы, связанные с коронавирусом, и требования, которые предъявляют к поездкам за границу правительство России.

Президент попросил министра обороны Сергея Шойгу доложить, как идет подготовка к военно-морскому параду в Санкт-Петербурге.

- Вся страна ждет этого события, которое будет демонстрировать не только растущую мощь нашего флота, но и возможности наших корабелов, - сказал Путин.

Еще одним вопросом стали отношения с некоторыми странами СНГ и события на армяно-азербайджанской границе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
24 июля 2020, 08:00
«Подобной техники на Западе нет»: какими возможностями обладает обновлённый российский вертолёт Ми-26Т2В
24 июля 2020, 02:00
«Широкий спектр задач»: как патрульные корабли проекта 22160 усилят Черноморский флот
23 июля 2020, 21:30
Путин и Трамп обсудили ограничение вооружений, Иран и коронавирус
23 июля 2020, 22:00
«Сегодня ситуация спокойная и стабильная»: Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве
24 июля 2020, 12:30
Как наш истребитель отогнал воздушного разведчика США от российской границы
24 июля 2020, 13:30
«Я - русский. И говорить это не стыдно». В Госдуме объяснили, зачем в паспорт России возвращать графу «национальность»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 июля 2020, 01:00
"Русские мешаются": Антироссийские игры в Армении могут обернуться военным переворотом - политолог
21 июля 2020, 03:00
"Будет страшная война": Россию заставят спасти США
18 июля 2020, 13:00
«Предатели могут убить»: Свидетель готов раскрыть грязную правду о крушении «Боинга» MH17
22 июля 2020, 01:00
Что поменялось в национальном плане Путина: С уходом Медведева исчезла одна цель
19 июля 2020, 11:00
"Северный поток - 2" могут принести в жертву США: раскрыты последствия для Европы
21 июля 2020, 01:00
Статья об уничтожении США, запрещённая на "Эхо Москвы", всё равно была опубликована
23 июля 2020, 12:05
Симоньян жёстко ответила "человеку Пашиняна": "Признайте Крым - признаем права"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.