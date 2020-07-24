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Владимир Путин спросил Михаила Мишустина, куда можно поехать в отпуск
24 июля 2020, 16:30 • 66 • В России
Совещание с постоянными членами Совета безопасности Владимир Путин начал, с одной стороны, со стратегического, а с другой, с вполне бытового вопроса. Он поинтересовался у Михаила Мишутина - куда можно поехать в отпуск, кроме стран, об открытии авиасообщения с которыми уже было объявлено.
- Как идут переговоры с иностранными партнерами по поводу летнего периода отпусков? - спросил Путин. - Имею ввиду все проблемы, связанные с коронавирусом, и требования, которые предъявляют к поездкам за границу правительство России.
Президент попросил министра обороны Сергея Шойгу доложить, как идет подготовка к военно-морскому параду в Санкт-Петербурге.
- Вся страна ждет этого события, которое будет демонстрировать не только растущую мощь нашего флота, но и возможности наших корабелов, - сказал Путин.
Еще одним вопросом стали отношения с некоторыми странами СНГ и события на армяно-азербайджанской границе.
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