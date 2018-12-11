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Владимир Путин: Солженицын никому не позволял пренебрежительно говорить о России

11 декабря 2018, 15:24  •  75 • В России

Как-то все сошлось в один день: церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой, 100-летие Солженицына и открытие памятника писателю в Москве на улице его же имени, заседание обновленного Совета по правам человека.

Памятник Солженицыну появился на улице его имени в Москве.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Путин приехал в Центральный дом журналиста на Никитском бульваре, когда гражданская панихида уже подходила к концу. Приезд президента - всегда непростое событие, а на прощание со старейшей правозащитницей страны - тем более. Поэтому Путин постарался сделать так, чтобы как меньше помешать другим пришедшим проститься. Положил букет красных роз, постоял у гроба Алексеевой, которую кажется совсем недавно приезжал поздравить с днем рождения, и уехал.

Владимир Путин у памятника Александру Солженицыну.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Монумент Александру Солженицыны на Таганке стоит прямо среди жилых домов. Справа дом, слева дом, между ними нобелевский лауреат из бронзы, в рубашке навыпуск, мятых брюках и руками за спиной.

- Мы открываем памятник нашему выдающемуся соотечественнику, писателю, мыслителю, фронтовику, участнику Великой Отечественной войны и истинному, настоящему патриоту России, - перечислил сразу все Путин. - Хорошо помню все наши встречи с Александром Исаевичем, его мудрость, взвешенность, глубокое понимание истории. Его сердце, душа, раздумья были наполнены одновременно и болью за Отечество, и безграничной любовью к нему. Эти чувства двигали всё его творчество.

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Памятник открыли к 100-летию со дня рождения писателя.Фото: Михаил ФРОЛОВ

При том, что к самому Солженицыну и его произведениям в России неоднозначное отношение, президент обратил внимание на принципиальную особенность, которая отличает его от многих других.

- Он чётко разделял подлинную, настоящую, народную Россию и особенности тоталитарной системы, которая принесла страдания и тяжелые испытания для миллионов людей, - заявил Путин. - Но и будучи в изгнании, Александр Исаевич никому не позволял пренебрежительно, зло говорить о своей Родине, противостоял любым проявлениям русофобии.

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Вдова писателя А.Солженицына Наталия Дмитриевна.Фото: Михаил ФРОЛОВ

После возложения цветов, Путин еще немного постоял, разглядывая памятник. Для этого пришлось задирать голову вверх, скульптор и вдова писателя Наталья Солженицына что-то объясняли. Но теперь ничего уже объяснять не нужно, Солженицын окончательно вошел в русскую историю, пошел на второй век.

Дети писателя Ермолай, Степан и Игнат с вдовой писателя Натальей Солженицыной.Фото: Михаил ФРОЛОВ

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