Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Думайте, господа...": Никита Михалков показал ценник госпереворота на...
Украину ведут в суд по делу о крушении MH17
Финских туристов изумили дороги Сибири: Не то, что в Канаде
Катасонов назвал виновного в крахе рубля: "Без стеснения могу сказать…"...
Главная / Политика

Владимир Путин согласовал новые правила назначения правительства России

06 ноября 2020, 17:40  •  83 • Политика
Владимир Путин подписал закон о новом порядке формирования федерального правительства.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон "О правительстве Российской Федерации", вносящий изменения в процесс формирования кабинета министров, закреплённые поправками в Конституцию.
Таким образом, продолжается работа над всей базой законодательных актов, которые должны быть приняты после голосования по поправкам в Конституции России. В частности, закон, подписанный сегодня, предполагает новую процедуру формирования правительства России.
Согласно новым правилам, президент будет назначать премьер-министра, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Госдумой. Эти нормы не коснутся министров силового блока - они назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации. Президент в течение двух недель после вступления в должность или отставки правительства обязан внести в Госдуму представление по кандидатуре премьер-министра. На рассмотрение кандидатур премьера, вице-премьеров и министров Госдуме отводится неделя.
Если Госдума трижды отклонит кандидата в премьеры, президент сможет назначить его сам. Кандидатуру премьера предлагает президент, а вице-премьеров и министров - председатель правительства. Если депутаты трижды отклоняют кандидатуры вице-премьеров и министров, президент также сможет назначить их сам. Отставка премьера больше не влечет автоматически отставку всего правительства - президент может сменить премьера, в остальном сохранив прежний кабмин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
06 ноября 2020, 00:15
"Жалких идиотов" показали на федеральном телевидении в России
06 ноября 2020, 00:15
После попытки выгнать всех русских из Степанакерта началась бомбёжка
06 ноября 2020, 03:55
"Радар не работает, поверхность не отражает и вообще слишком дорогой": Запад опять усомнился в Су-57
06 ноября 2020, 05:45
Китай закрывает границу с Россией. Не пустят даже с визой
06 ноября 2020, 10:20
Лондон поставят перед ответом за дело Скрипалей
06 ноября 2020, 02:05
"Убийца с "правильными" взглядами": Зеленского утопили в критике за пафос в отношении Маркива
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 ноября 2020, 08:15
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
01 ноября 2020, 08:15
О Европе можно забыть: Украина начала мечтать о российском уровне жизни
05 ноября 2020, 01:10
"Этот скандал сметёт многих" - идёт война за три штата: последние итоги выборов президента США
01 ноября 2020, 21:05
Шутки кончились: На улицы Минска "высыпала" бронетехника
04 ноября 2020, 05:00
Американцы ждали военную тайну о Трампе, а получили разоблачение Клинтон
02 ноября 2020, 19:05
"Украина погибает": всплыло секретное аудиосообщение Зеленского
04 ноября 2020, 20:35
Почему экономика Украины до сих пор не развалилась?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.