Владимир Путин согласовал новые правила назначения правительства России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон "О правительстве Российской Федерации", вносящий изменения в процесс формирования кабинета министров, закреплённые поправками в Конституцию.

Таким образом, продолжается работа над всей базой законодательных актов, которые должны быть приняты после голосования по поправкам в Конституции России. В частности, закон, подписанный сегодня, предполагает новую процедуру формирования правительства России.

Согласно новым правилам, президент будет назначать премьер-министра, его заместителей и федеральных министров только после их утверждения Госдумой. Эти нормы не коснутся министров силового блока - они назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации. Президент в течение двух недель после вступления в должность или отставки правительства обязан внести в Госдуму представление по кандидатуре премьер-министра. На рассмотрение кандидатур премьера, вице-премьеров и министров Госдуме отводится неделя.

Если Госдума трижды отклонит кандидата в премьеры, президент сможет назначить его сам. Кандидатуру премьера предлагает президент, а вице-премьеров и министров - председатель правительства. Если депутаты трижды отклоняют кандидатуры вице-премьеров и министров, президент также сможет назначить их сам. Отставка премьера больше не влечет автоматически отставку всего правительства - президент может сменить премьера, в остальном сохранив прежний кабмин.