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Владимир Путин сможет пойти на пятый президентский срок

10 марта 2020, 22:35  •  73 • Аналитика
Президент России Владимир Путин не исключил, что примет участие в новых президентских выборах. Парламентарии Государственной Думы уже внесли на рассмотрение соответствующую поправку к Конституции, теперь ее должен оценить Конституционный суд. Также Путин напомнил, что это возможно лишь в том случае, если 22 апреля россияне проголосуют в пользу этой и других поправок.
10 марта парламентарии Госдумы предложили внести в Конституцию две крупных поправки: закрепить досрочные выборы в Думу и обнулить президентские сроки. Первую инициативу озвучил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, который выступил с предложением провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября. По словам политика, данный шаг связан с грядущим обновлением основного закона страны: «Если обновленная Конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы в Государственную думу, чтобы уже новый парламент действовал с новыми полномочиями». Помимо этого, он также высказался и о президентских выборах, предложив передать полномочия по выбору главы государства Госсовету.
Гарантия устойчивости
Со вторым предложением выступила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. Она призвала снять ограничения, препятствующие участию действующего президента РФ Владимира Путина в следующих выборах главы государства. По словам парламентария, его роль в будущем страны, в любом случае, имеет большое значение, и поэтому уже сейчас возникает вопрос, куда пойдет Путин после окончания текущего срока – в Госсовет, Совет Федерации, Конституционный суд или какой-либо другой орган власти.
Валентина Терешкова: «Надо все честно, открыто, публично предусмотреть — или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции, или, если этого потребует ситуация и если этого захотят люди, заложить в Законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность... Это гарантия устойчивости как внутри страны, так и по ее внешнему контуру».
Обнулить сроки
После того, как Терешкова озвучила свою инициативу, Путин приехал в Госдуму и выступил перед депутатами. Глава государства не одобрил предложения о досрочных выборах в Думу, заметив, что не видит в этом необходимости, но предоставив парламентариям окончательное решение по этому вопросу – в итоге после президентского заявления поправка, внесенная на рассмотрение, была отозвана. Также Путин высказался против отмены ограничения на количество президентских сроков, но выступил в поддержку инициативы Терешковой о возможности обнуления президентских сроков. При этом, как подчеркнул президент, поправка должна получить положительное заключение Конституционного суда.
Владимир Путин: «Второе предложение, по сути, означает снять ограничение для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов... Разумеется, только если граждане поддержат такое предложение, такую поправку. Скажут «да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года».
В конце своей речи в Госдуме президент обратился к гражданам со словами: «Как вы проголосуете 22 апреля, так и будет».
Сохранить лимит
Данная поправка была принята депутатами Госдумы во втором чтении. Она применяется к лицу, которое занимает или ранее занимало президентский пост – без учета числа сроков, в течение которых оно находилось на соответствующей должности на момент вступления в силу поправки. В соответствии с ней, это лицо может вновь занимать должность главы государства.
Напомним, ранее Путин внес на рассмотрение поправку в Конституцию, согласно которой число президентских сроков ограничивается двумя: предполагается убрать слово «подряд», дающее возможность вновь принять участие в выборах после перерыва. С высказанной Терешковой идеей снять лимит на число президентских сроков глава государства отказался.
Голосование по поправкам в Конституцию состоится 22 апреля. Этот день объявлен выходным. Изменения в основном законе страны российский лидер анонсировал 15 января, во время традиционного послания Федеральному собранию.

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