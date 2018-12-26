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Владимир Путин: «Система «Авангард» с успехом прошла испытания. Она защитит Россию на десятилетия вперед»
26 декабря 2018, 16:24 • 104 • В России
В среду 26 декабря Владимир Путин приехал в Белый дом на традиционную предновогоднюю встречу с правительством. Президент коротко подвел итоги уходящего года и поставил перед кабмином задачи на будущее.
Путин поблагодарил новый состав кабмина (он был сформирован в мае после инаугурации президента) за то, что тот оперативно включился в реализацию национальных проектов.
- Это самая главная наша задача на ближайшие шесть лет. Очень рассчитываю на то, что нам вместе удастся эту работу поставить на нужный профессиональный уровень, и все мы будем работать как единая команда, добиваясь нужных для наших граждан результатов, которые они должны почувствовать не на бумаге, а в жизни, - отметил Путин.
После этого президент рассказал о главном военном достижении уходящего года: министерство обороны провело завершающие испытания межконтинентальной гиперзвуковой системы «Авангард». О разработке в России этого ракетного комплекса Путин объявил 1 марта, выступая перед Федеральным собранием.
- Испытание только что завершилось полным успехом: подтверждены все тактико-технические данные, - сообщил Путин.
На вооружение российской армии «Авангард» поступит со следующего года. Первый полк будет развернут в Ракетных войсках стратегического назначения. Этот комплекс сможет преодолевать любую систему противоракетной обороны (ПРО).
- Это событие даже не чисто национального значения, оно выходит за рамки чисто национальных интересов. Новый вид стратегического оружия в мире впервые появился у нас, и надежно будет обеспечивать оборону нашего государства, нашего народа на десятилетия вперед, - заявил Путин.
Президент поздравил всех, кто принимал участие в разработке «Авангарда». Она началась еще в 2003 году.
При этом Путин отметил, что успехи России в военной сфере, как и во всех других, напрямую зависят от ситуации в экономике.
- Если у нас не будут достигнуты цели в гражданской области, мы не сможем решить и вопросы безопасности, - обратился президент к членам кабмина.
- У президента всегда напряженный график, правительство тоже не должно расслабляться, необходимо следить за ситуацией в стране. Но мы хотим вас поздравить с новогодними праздниками и пожелать успехов. И поздравляем вас как верховного главнокомандующего с испытанием «Авангарда». По традиции хотели бы предложить вам попить чайку или чего-нибудь еще, - обратился к Владимиру Путину Дмитрий Медведев.
После этого президент вместе с членами правительства отправились в соседний зал, чтобы кулуарно поздравить друг друга с Наступающим.
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