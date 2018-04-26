Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Слил" ли Ким Чен Ын свою ракетно-ядерную программу США или нет? (часть 2)
За время АТО покончили собой полтысячи украинских бойцов
СБУ пресекла контрабанду оружия из Европы и США
Украинский народный трибунал расследует блокаду Донбасса
Главная / В России

Владимир Путин: Сингулярность... Скажу где-нибудь — буду прилично выглядеть

26 апреля 2018, 18:24  •  185 • В России

- Сегодня предлагаю обсудить задачи высшей школы: что могут и должны сделать вузы для достижения технологического прорыва, для мощного движения России вперёд, - не стал ходить вокруг и около Владимир Путин, открывая заседание Съезда ректоров в питерском политехе. - По всей стране вузы, университеты призваны стать центрами развития технологий и кадров, настоящими интеллектуальными локомотивами для отраслей экономики и наших регионов.

Президент буквально требовал от университетов и институтов давать не абстрактные идеи, а «новые медицинские, промышленные, цифровые и прочие технологии». И в связи с этим больше критиковал, чем хвалил.

- Многие вузы и в столичных городах, и в регионах зачастую не демонстрируют способности решать серьезные задачи, не готовы к обновлению, - заявил он. - Попытки изменить ситуацию часто сводятся к благим пожеланиям, написанию очередных и, прямо скажем, достаточно умозрительных, оторванных от реальности программ и просьбам просто дать побольше денег. Проблемы далеко не только в объемах финансирования. Главный вопрос – это грамотный, современный подход к организации, постановке самого дела и, конечно же, в кадрах.

Глава государства много говорил о необходимости радикального сближения практики и теории в науке.

- И кандидатских, и докторских, особенно в гуманитарных дисциплинах, защищается у нас много, но если посмотреть на их научное значение, то часто возникают вопросы, - заявил он.

Под этим ракурсом надо пересмотреть и роль аспирантуры в современном научном мире.

- О каком решении научных задач можно говорить, если сегодня лишь 14% аспирантов выходят на защиту своевременно? - вкрадчиво поинтересовался Путин. - А что все это время делают остальные? Каких результатов они достигают? Где они продолжают свою деятельность? Выходят ли они в конечном итоге на защиту?

Президент еще раз обратил внимание, что современная наука двигается вперед системой грантов, в том числе для молодых исследователей.

- Если у аспиранта или его научного руководителя есть серьезное, осознанное намерение заниматься наукой, а не получать степень для анкеты, пусть они участвуют в таких конкурсах, - тут он привел конкретный пример, рассказав о команде «совсем молодых ученых», создавших уникальную разработку и получивших за это госпремию. - Я их спросил — вы откуда-то взялись? А они говорят: как только гранты начали давать, мы всей группой образовали коллектив. И они создали сильнейшее ударное оружие в мире!

Выступавшие с докладами ректоры МГУ, Бауманки и питерского университета промышленных технологий сыпали отняли у президента два часа времени, но зато обогатили его словарный запас.

- Чем дольше работаю, тем больше у меня новых терминов появляется, - признался Путин. - Сингулярность... Я так понял, это увеличение факторов неопределенности. Скажу где-нибудь - буду выглядеть приличным человеком.

Но у него было свой рецепт борьбы с этой напастью нашего времени, при которой непонятно — к чему надо стремиться в быстро меняющемся мире.

- Да, факторов неопределенности становится все больше, - признал Путин. - Но это означает только одно. Нам надо подняться на такой уровень, откуда цель становится лучше видна. Я в своем Послании, не к ночи оно будь помянуто, говорил о необходимости научного прорыва. Если мы этого не сделаем, мы безнадежно отстанем. Реально отстанем, понимаете?! Какое-то время мы еще просидим на том, о чем я говорил во второй части Послания, и будем чувствовать себя довольно уверенно. Но мы и такие люди как вы должны думать за горизонт. И людей готовить для этого, о чем я сейчас сказал.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
185
Источник
Похожие новости
26 апреля 2018, 19:54
Мастера точной стрельбы: какую подготовку проходят российские снайперы
26 апреля 2018, 16:39
«Наша задача — защитить журналистов»: Минкомсвязь намерена бороться с дискриминацией российских СМИ на Западе
25 апреля 2018, 19:39
Путин попросил будущих губернаторов не увлекаться экстримом

26 апреля 2018, 18:24
Владимир Путин: Сингулярность... Скажу где-нибудь — буду прилично выглядеть
25 апреля 2018, 21:09
По знакомому маршруту: техосмотр автобусов может вновь перейти под контроль ГИБДД
26 апреля 2018, 10:09
Дотянуться до «Белого лебедя»: на август запланирован первый полёт обновлённого стратегического бомбардировщика Ту-22М3
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
22 апреля 2018, 16:54
Хроники смутного времени Украины: Госдеп приказал поднять тарифы на газ, а в Литве украинца побили из-за России
21 апреля 2018, 21:40
Как подставили украинскую учительницу
22 апреля 2018, 17:24
С верой в Украину
22 апреля 2018, 08:54
Как разрубить петлю анаконды?
23 апреля 2018, 10:54
Москва наносит критический удар по возможностям ВВС США: что раскроют исследования уцелевших ракет?
20 апреля 2018, 08:09
Хищения, приписки, хитрые сметы: как это каралось при Сталине и как наказывается при Путине
21 апреля 2018, 10:09
Ту-160. Стоит ли возобновлять производство? Ответ критикам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.