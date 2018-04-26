Владимир Путин: Сингулярность... Скажу где-нибудь — буду прилично выглядеть

- Сегодня предлагаю обсудить задачи высшей школы: что могут и должны сделать вузы для достижения технологического прорыва, для мощного движения России вперёд, - не стал ходить вокруг и около Владимир Путин, открывая заседание Съезда ректоров в питерском политехе. - По всей стране вузы, университеты призваны стать центрами развития технологий и кадров, настоящими интеллектуальными локомотивами для отраслей экономики и наших регионов.

Президент буквально требовал от университетов и институтов давать не абстрактные идеи, а «новые медицинские, промышленные, цифровые и прочие технологии». И в связи с этим больше критиковал, чем хвалил.

- Многие вузы и в столичных городах, и в регионах зачастую не демонстрируют способности решать серьезные задачи, не готовы к обновлению, - заявил он. - Попытки изменить ситуацию часто сводятся к благим пожеланиям, написанию очередных и, прямо скажем, достаточно умозрительных, оторванных от реальности программ и просьбам просто дать побольше денег. Проблемы далеко не только в объемах финансирования. Главный вопрос – это грамотный, современный подход к организации, постановке самого дела и, конечно же, в кадрах.

Глава государства много говорил о необходимости радикального сближения практики и теории в науке.

- И кандидатских, и докторских, особенно в гуманитарных дисциплинах, защищается у нас много, но если посмотреть на их научное значение, то часто возникают вопросы, - заявил он.

Под этим ракурсом надо пересмотреть и роль аспирантуры в современном научном мире.

- О каком решении научных задач можно говорить, если сегодня лишь 14% аспирантов выходят на защиту своевременно? - вкрадчиво поинтересовался Путин. - А что все это время делают остальные? Каких результатов они достигают? Где они продолжают свою деятельность? Выходят ли они в конечном итоге на защиту?

Президент еще раз обратил внимание, что современная наука двигается вперед системой грантов, в том числе для молодых исследователей.

- Если у аспиранта или его научного руководителя есть серьезное, осознанное намерение заниматься наукой, а не получать степень для анкеты, пусть они участвуют в таких конкурсах, - тут он привел конкретный пример, рассказав о команде «совсем молодых ученых», создавших уникальную разработку и получивших за это госпремию. - Я их спросил — вы откуда-то взялись? А они говорят: как только гранты начали давать, мы всей группой образовали коллектив. И они создали сильнейшее ударное оружие в мире!

Выступавшие с докладами ректоры МГУ, Бауманки и питерского университета промышленных технологий сыпали отняли у президента два часа времени, но зато обогатили его словарный запас.

- Чем дольше работаю, тем больше у меня новых терминов появляется, - признался Путин. - Сингулярность... Я так понял, это увеличение факторов неопределенности. Скажу где-нибудь - буду выглядеть приличным человеком.

Но у него было свой рецепт борьбы с этой напастью нашего времени, при которой непонятно — к чему надо стремиться в быстро меняющемся мире.

- Да, факторов неопределенности становится все больше, - признал Путин. - Но это означает только одно. Нам надо подняться на такой уровень, откуда цель становится лучше видна. Я в своем Послании, не к ночи оно будь помянуто, говорил о необходимости научного прорыва. Если мы этого не сделаем, мы безнадежно отстанем. Реально отстанем, понимаете?! Какое-то время мы еще просидим на том, о чем я говорил во второй части Послания, и будем чувствовать себя довольно уверенно. Но мы и такие люди как вы должны думать за горизонт. И людей готовить для этого, о чем я сейчас сказал.