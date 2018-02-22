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Владимир Путин: Сегодня можно с полной уверенностью сказать: безопасность России обеспечена
22 февраля 2018, 22:09 • 125 • В России
- Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооружённых сил – всех, кто служил в армии и на флоте, – с наступающим праздником, - накануне Дня защитника Отечества Владимир Путин пришел на торжественный вечер в Кремлевском дворце, чтобы обратиться ко всем, имеющим или имевшим отношение к воинской службе.
Все президентские мероприятия, связанные с праздником, как и положено намечены на 23 февраля. А в четверг Путин просто сказал «спасибо» военнослужащим честно выполняющим свой долг.
- Хотел бы ещё раз поблагодарить за службу всех, кто участвовал и участвует в боевых действиях на территории Сирийской республики, - сказал президент. - У наших воинов блестящая подготовка. Они достойно исполняют свой долг, сражаются решительно, бесстрашно, до конца.
Верховный главнокомандующий коснулся и перевооружения российской армии.
- События последних лет показали, что мы вышли на передовые места в мире по боеготовности, по качеству вооружения и военной техники, - заявил Путин. - Сегодня можно с полной уверенностью сказать: безопасность России обеспечена. Эту работу мы, безусловно, будем продолжать. Обороноспособность страны будет повышаться во всех её составляющих. Ещё больше будем укреплять возможности и ресурсы стратегического ядерного сдерживания, обеспечим эффективное развитие частей и соединений специального, общего назначения.
Президент напомнил о традиция русского офицерства и попросил современников быть достойными своих великих предшественников.
- Офицер должен быть, как и во все времена, настоящим наставником, требовательным и внимательным «отцом» и командиром, показывать подчинённым пример честной, ответственной службы, - сказал Путин. - Должен хранить верность тем традициям, которые сформировались целыми поколениями офицерского корпуса нашей страны. Убеждён, так оно и будет.
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