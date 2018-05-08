Владимир Путин: «Сделаю всё, чтобы приумножить силу, процветание и славу России»

«Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать всё для России, для её настоящего и будущего – мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье», – сказал Президент России на церемонии вступления в должность.

Путин поблагодарил россиян «за вашу сплочённость, за веру в то, что мы можем многое изменить к лучшему». Уровень поддержки на прошедших выборах – 76,69% – он назвал «огромным политическим капиталом и надёжной моральной опорой». «В этой поддержке – вера и надежда на то, что Россия и дальше будет укреплять своё могущество, а люди будут жить лучше. Такая поддержка важна и для отстаивания наших позиций на международной арене, и для решительных действий ради глубоких, позитивных перемен внутри страны», – отметил Владимир Путин.

Основной посыл его речи при вступлении в должность: «Россия – страна для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека».

Не была забыта и геополитика. «Конечно, мы должны идти в ногу с глобальными переменами, выстраивать свою повестку прорывного развития, чтобы никакие преграды и обстоятельства не мешали нам самим и только самим определять своё будущее, воплощать в жизнь самые смелые наши планы и мечты. При этом мы открыты к диалогу. Вместе с нашими партнёрами будем активно продвигать интеграционные проекты, наращивать деловые, гуманитарные, культурные, научные связи. Мы выступаем за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми государствами в интересах мира и стабильности на нашей планете», – заявил Президент России.

А ещё он пообещал особое внимание уделить «поддержке традиционных семейных ценностей, материнства и детства, чтобы в России рождалось как можно больше желанных, здоровых, умных, талантливых малышей». «Это им, нашим детям, предстоит строить нашу страну дальше, добиваться ещё больших успехов, чем их родители, уважать и продолжать историю нашего Отечества».

Глава российского государства дал слово сделать всё, «чтобы приумножить силу, процветание и славу России, чтобы оправдать запросы общества и надежды граждан страны».

«Убеждён, что и сегодня мы добьёмся прорыва, ведь мы – одна мощная команда, которой по плечу любые, даже самые сложные задачи. И пусть любовь к Отечеству, всё лучшее, что есть в человеке, вдохновляет каждого из нас на поиск, на самосовершенствование – для личного успеха, для работы ради своей семьи, вдохновляет на общий напряжённый труд для благополучия родной страны.

Мы обязательно добьёмся успеха! Верю, так и будет. Сделаю для этого всё, что в моих силах», – обнадёжил россиян Владимир Путин.

В день вступления в должность он внёс в Государственную Думу кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение Председателем Правительства, а также подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Указ ставит перед новым российским правительством цели:

– обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;

– повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет);

– обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;

– снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;

– улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно;

– ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;

– обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;

– вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;

– создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.