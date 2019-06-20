Владимир Путин: Самое простое в моем положении – махать шашкой. Но если кто-то чего-то не делает, в этом есть и моя вина

О том, что результаты от изменений люди должны чувствовать уже сейчас:

Говорили в советское время, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. А потом объявили, что вместо коммунизма в Москве пройдет Олимпиада.

Владимир Путин о национальных проектах.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

О санкциях и импортозамещении:

Если бы нам десять лет назад сказали, что мы будем экспортировать, как в прошлом году, сельхозпродукции на 25,7 млрд. долларов, мы бы рассмеялись в лицо тому человеку, который это сказал. Пожали бы руку и сказали: спасибо вам за добрые, но неисполнимые намерения. Сегодня это факт

Владимир Путин - о санкциях и проблемах экономики.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

На реплику ведущего "В этом зале я вижу красивую девушку..."

Девушки все красивые!

О призывах "помириться с Западом"

Что значит – помириться с Западом? Мы ни с кем не ругались. И желания такого нет у нас ни с кем ругаться. Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные фундаментальные интересы, будут ли какие-то изменения? Может быть, какие-то внешние сигналы будут. Но кардинально ничего не изменится. Если мы хотим занять такое достойное нас место под солнцем, мы должны просто становиться сильнее, в том числе и прежде всего – в сфере экономики.

Владимир Путин: Мы ни с кем не ругались.«Что значит помириться? Мы ни с кем не ругались. И желания такого нет у нас ни с кем ругаться», - Владимир Путин ответил на предложение «помириться с Западом»

На вопрос "Когда чиновники будут получать зарплату как рядовые работники?"

Помните известную шутку: мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а для того, чтобы не было бедных. В чем может быть засада, если мы сейчас просто возьмем и резко понизим уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителей крупных государственных компаний? Мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров. Они все разбегутся по частным конторам.

Владимир Путин - о зарплатах чиновников.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

Что почувствовал, когда узнал о миллиардах Захарченко

Иногда лучше вслух не произносить. На самом деле, реально, когда узнаешь о миллиардах, это ну просто нет слов – печатных, во всяком случае. Но, повторяю еще раз, это не должно нас останавливать в борьбе с этим явлением. На самом деле число коррупционных преступлений снижается. И именно снижается, я думаю, что в значительной степени благодаря тому, что мы действуем последовательно и бескомпромиссно.

На вопрос «Понимаете ли вы, что с экономистами из 90-х прорыва не будет?»

У нас уже нет экономистов 90-х сейчас. Где они? Назовите хоть одну фамилию. Разве только Алексей Кудрин, да и тот перековался, он уже, по-моему, дрейфует в сторону Сергея Глазьева, поскольку хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить.

На вопрос по СМС «Куда делся народ чудь?»

Куда делся народ чудь? Ассимилировался в основном. Но я уверен, что он не исчез окончательно.

Путин - о народе чудь.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

На реплику по СМС «При Брежневе такого не было»

«При Брежневе такого не было». Да, при Брежневе не было. Было много другого, что в конечном итоге привело к распаду Советского Союза.

На вопрос «Что вы чувствуете, когда ваши поручения не выполняются?»

Самое простое в моем положении – махать шашкой, выгонять, увольнять, строгие выговоры выносить и так далее. Это тоже когда-то нужно в отношении каких-то уже вопиющих случаев делать, безусловно. Но если кто-то чего-то не делает, я считаю, что в этом есть и моя вина.

О Зеленском

Зеленский талантливый человек, я помню его выступления на КВН в Москве, это было смешно. Но то, что мы сейчас видели, не смешно. Это не комедия, это трагедия.

О либерализации наркотического законодательства

У нас, действительно, за нарушение в сфере оборота наркотиков очень много обвинительных приговоров. Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет. Потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика. И никакой либерализации здесь быть не может.

Владимир Путин - об ответственности за хранение наркотиков.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

О новом законе про «оскорбление госсимволов»

Закон об оскорблении государства — это не какая-то «квасная российская практика», а опыт, применяемый во всём мире.

На вопрос «Когда уже президент перестанет заниматься мелкими и частными вопросами?»

Если вопросы касаются судеб людей, я не считаю их праздными.

Про отпуск

Я хочу отдохнуть свободно и неузнаваемым, но понимаю, что это нереалистично. Поэтому буду отдыхать так, как отдыхаю.

Путин поговорил со страной. Полная запись «Прямой линии-2019»

Полная стенограмма прямой линии с Владимиром Путиным - 2019