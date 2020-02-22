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Владимир Путин: Самбо - наша национальная визитная карточка

22 февраля 2020, 22:39  •  62 • В России

Мастер спорта по самбо Владимир Путин приехал посмотреть на первый чемпионат Лиги боевого самбо, состоявшийся в сочинском спортивном комплексе «Ледяной куб». Лига была учреждена буквально накануне для популяризации этого вида борьбы, и президент решил, что его присутствие даст начинанию дополнительный стимул.

В поединках в Олимпийском парке приняли участие 14 сильнейших спортсменов юниорской сборной России по боевому самбо, схватки проходили в семи весовых категориях, а награждать победителей глава государства вышел лично.

- Сегодня здесь нет проигравших, они все на пьедестале почета, - сказал Путин. - Самбо, самооборона без оружия – это единоборство, которое стало яркой, понятной для миллионов людей визитной карточкой нашего национального вида спорта. Боевой раздел развивался незаметно, тихо, спокойно, как специальный вид подготовки спецподразделений разведки, но сейчас он приобретает массовый характер.

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили, занимается ли глава государства сейчас самбо.

- Я знаю, что он продолжает эту практику, - подтвердил Песков. - Я не думаю, что часто ему удается это делать, тем более что в его личный спортивный арсенал добавился хоккей, который занял такое изрядное место. Но он поддерживает себя и в плане плавания, и в плане выхода на ковер, и общего такого фитнеса. Это у него ежедневная практика.

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