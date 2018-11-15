Владимир Путин: С властями Украины сейчас не о чем говорить

Третий день в Сингапуре Владимир Путин начал с прогулки по выставке достижений азиатского народного хозяйства, где повстречал премьера Индии Нарендру Моди. Накануне индиец, увидев вечером Путина, бросился обниматься, теперь сцена повторилась. И уже вместе они зашли в зал пленарных заседаний Восточноазиатского форума.

Тут президента России ожидали новые встречи — рядом с ним за большим столом на 18 участников сидел вице-президент США Майкл Пенс. Проходя мимо, Путин похлопал его по плечу, американец поднял голову, увидел, кто это сделал и пошел здороваться. Тут же буквально из воздуха материализовался помощник Трампа Джон Болтон, и несколько минут после этого разговаривали. А после пленарного заседания президент пообщался с Пенсом еще и отдельно.

Проходя мимо, Путин похлопал по плечу вице-президента США.Фото: REUTERS

- Мы готовы обсуждать с США возникающие вопросы, сейчас вице-президент подтвердил, что они тоже готовятся к встрече в Аргентине, - рассказал Путин, выйдя к журналистам для пресс-конференции. - Одна из ключевых проблем, безусловно, - это проблема стратегической стабильности, потому что мы должны понять, что будет с Договором СНВ-3, мы должны понять, что будет происходить в рамках Договора по ракетам средней и меньшей дальности, и как здесь будут развиваться события. В ходе рабочего ланча в Париже дискуссия была общая и достаточно интенсивная. Нам с президентом Трампом удалось поучаствовать в этой дискуссии. Достаточно содержательно мы говорили и по вопросам безопасности, и по вопросам развития экономики, по региональным проблемам.

Пресс-конференция Путина. Восточноазиатский саммит.

Президента спросили, не скажется ли отказ российских бизнесменов от форума в Давосе на авторитете России?

- На авторитете России в мировой экономике это точно не скажется, - посмеялся Путин. - Авторитет любой страны в рамках мировой экономики зависит, прежде всего, от экономической мощи страны, от структуры экономики, от результатов, которые она демонстрирует с точки зрения ее технологичности, роста ВВП, макроэкономических показателей. У нас люди свободные, они сами вправе принимать решение о том, будут они участвовать или не будут. Если кто- то на площадках подобного рода вводит ограничения, они работают сами против себя, они разрушают основу своей деятельности.

Еще один вопрос был про восстановление Сирии и на каких условиях Россия и остальной мир готовы вкладывать туда деньги.

- Мы готовы не тратить деньги в Сирии, а участвовать в тех сферах, которые выгодны нам, - подчеркнул глава государства и добавил, что обсуждал эту тему недавно с европейскими лидерами в Париже. - Они в первую очередь заинтересованы, чтобы беженцы вернулись на родину. Только в случае восстановления Сирии можно ожидать полномасштабного возвращения людей в свои родные дома. Да, мы слышим соображения, что это должно быть добровольно. Кто же поедет недобровольно? Кого же силой туда затащит из, скажем, лагерей беженцев? Ну, кого можно силой выгнать, скажем, из Турции, Ливана, Иордании? Никого силой уехать не заставишь. Люди вернутся, если есть элементарные условия: канализация, водоснабжение, электричество.

Много вопросов было о ситуации в Донбассе и на Украине. Президент заявил, что те, кто критикует выборы в Донбассе, почему-то молчат об убийствах лидеров региона в результате террактов. И по сути, сейчас в Киеве просто не с кем разговаривать о мире на юго-востоке Украины.

- Встречаться в нормандском формате в настоящее время в ходе предвыборной кампании, которая происходит на Украине сейчас, более или менее бессмысленно, потому что вообще украинские власти сегодняшние до сих пор ничего не сделали, чтобы выполнять минские договоренности, - сказал Путин. - Они же ничего не делают для имплементации этих договоренностей, ничего не происходит. Даже закон об особом статусе Донбасса, который был принят парламентом Украины, он до сих пор не вступил в силу. Как будто так и надо. Все ждут какого-то исполнения минских договоренностей от России. И то, что киевские власти ничего не делают, а это никто предпочитает не замечать.

Миллион на террористов: в Томской области ФСБ пресекла деятельность финансировавшей ИГ преступной группы Владимир Путин заявил, что те, кто критикует выборы в Донбассе, почему-то молчат об убийствах лидеров региона в результате терактов.Фото: REUTERS

К сожалению, нет движения и в ситуации с обменом пленными.

- Это правильная формула - всех на всех, но, к сожалению, происходит нечто другое, - констатировал президент. - Украинские власти объявляют удерживаемых лиц уголовными преступниками и выводят их за рамки обмена. Конечно, представители Донбасса с этим не согласны, они с тем же успехом могут провести через свои судебные процедуры кого угодно и тоже вывести их за рамки тех, кого нужно менять.

Жестко высказался Владимир Путин и о Петре Порошенко, подчеркнув, что именно с ним говорить не о чем.

- Пока такие люди будут у власти, вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов, - заявил президент. - Но мы, тем не менее, считаем, что другого пути нет, и все равно придется договариваться. Изменится ли что-то после выборов? Я не знаю. Если придет другой человек, наверное, он учтет то, что происходит в настоящий момент. Не знаю, сможет ли Порошенко сделать какие-то усилия над собой и изменить свое отношение.

Я поинтересовался у Путина, какие впечатления у него от Сингапура и можно ли его сравнить с Москвой в технологическом развитии?

- Москва быстро развивается, но нос задирать, конечно, не надо, - ответил президент. - Нужно брать у всех самое лучшее.

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